Teslas neuves livrées sans interface USB ! Ce qui se passe?

Le manque de composants a laissé de nombreuses entreprises « en suspens ». La pénurie de puces et d’autres accessoires est un problème qui dure depuis plusieurs mois, et il n’y a pas vraiment de prédiction du moment où ce scénario sera différent.

Tesla a livré des voitures à des clients sans interface USB et apparemment, les clients ne sont pas avertis.

L’absence d’interfaces USB-C est facilement visible à l’arrière de la console centrale de Tesla

Un certain nombre de véhicules Tesla neufs (Tesla 3 et Y) ont été livrés ces derniers jours sans interfaces USB-C. Selon canalelectrek, certains propriétaires n’ont même pas été prévenus d’une telle situation. Le constructeur automobile a déjà mentionné que ce composant est en fait manquant et en ce sens, les voitures partent sans lui. Cependant, la société s’engage à installer les interfaces USB-C manquantes dès qu’il y aura du stock.

Selon ce qui est rapporté par les clients, l’absence d’interfaces USB-C est facilement visible à l’arrière de la console centrale. Cependant, il y a aussi ceux qui se sont plaints de l’inexistence de ce composant sur le front.

Il y a encore des clients qui ne se rendent compte du manque d’interfaces USB qu’en lisant d’autres clients se plaindre sur Internet.

Tesla prévoit qu’en décembre, il pourra installer les interfaces USB. Bien que le problème soit compréhensible, l’entreprise pourrait aviser ses clients de cette situation pour éviter que ce type de problème/problème ne gagne trop de terrain, notamment sur Internet.

