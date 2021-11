Les AirPods Pro de deuxième génération arriveront au troisième trimestre 2022

Apple a récemment sorti les AirPods 3 après plusieurs mois de rumeurs et de pseudo-certitudes. Dès lors, ces informations gravitent en mode rumeur comme les précédentes. Malgré cela, et suivant le chemin parcouru dans les appareils de cette gamme précédemment lancés, la firme de Cupertino devrait mettre à jour les AirPods Pro dès l’année prochaine 2022.

Comme nous le savons tous, le troisième trimestre d’Apple se déroule au mois de juillet et septembre. Il est donc possible que ces nouveaux écouteurs Pro de deuxième génération soient finalement lancés le jour du lancement du nouveau modèle iPhone 14 et Apple Watch Series 8.

Nouveaux AirPods Pro 2 en 2022

Selon des informations qui auraient été soulevées par un fuite, connu sur Twitter sous le nom de FronTron, un personnage qui a joué un rôle important dans la rumeur de la date de sortie des AirPods 3, tout indique que les AirPods Pro arriveront au cours du troisième trimestre d’Apple dès le prochain 2022.

Eh bien, la société devrait donc profiter de la keynote la plus importante de l’année pour joindre cet appareil au lancement de l’iPhone 14. L’information partagée par « Tron » corrige la première rumeur qu’il a lui-même annoncée sur le réseau social où le deuxième trimestre de l’année a été soulignée par Apple pour lancer. Après tout, il dit maintenant que ce sera le troisième :

Plus de voix pointant vers la même période

Ces rumeurs coïncident avec celles annoncées par Mark Gurman et Ming-Chi Kuo lui-même. Ainsi, certaines sources qui ont annoncé cette sortie pour début 2022 devront corriger leurs prédictions.

Cependant, comme d’habitude, nous ne pouvons qu’espérer qu’Apple révèle réellement quelque chose, ou que plus près de la date à laquelle quelqu’un obtiendra, par des moyens coquins, des informations plus fiables. Jusque-là, ce qui peut être spéculé sera la nouvelle technologie qui fera partie des nouveaux AirPods Pro 2.