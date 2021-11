Apex Legends s’associe au marché

Electronic Arts et Respwn Interactive continuent de miser fortement sur Apex Legends et élargissent encore l’horizon du jeu.

Récemment, la nouvelle d’un partenariat qui le prouve, avec la marque Market, a été publiée.

La prochaine évolution du streetwear est arrivée aux Apex Games ! Respawn Entertainment a collaboré avec l’éditeur Market basé à Los Angeles pour créer de nouveaux skins exclusifs disponibles dans le jeu et des vêtements personnalisés sur le thème Apex Legends dans le monde réel.

Disponibles dans le jeu dans la boutique Apex jusqu’au 23 novembre, les joueurs peuvent accéder aux skins Wraith – Ringside, Mirage – Night Crawler, Bloodhound – Sunset Desperado et Lifeline – Mic Check pour 1 800 pièces Apex chacun, ou via des forfaits de réduction à durée limitée.

Cette collaboration entre Apex Legends et Market ne serait pas complète sans quelques produits IRL – les joueurs d’Apex Legends peuvent montrer leur amour du jeu en utilisant des produits thématiques exclusifs et limités dans la boutique Market. T-shirts colorés audacieux avec des graphismes amusants et immédiatement reconnaissables, Market laisse les Legends porter certains de leurs vêtements de tueur.

Plus tôt ce mois-ci, Respawn a publié Apex Legends: Escape, la prochaine mise à jour majeure de son jeu de tir primé qui a présenté la quatrième et plus grande carte du jeu à ce jour, Storm Point, le simulacre mortel de Legend, Ash, une arme préférée des fans de Titanfall, CAR SMG, et plus encore pour un voyage que les concurrents des Apex Games n’oublieront pas.

Pendant ce temps, ils peuvent jouer à Apex Legends: Escape et découvrir la nouvelle carte Storm Point, qui est désormais disponible pour PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via Origin et Steam.