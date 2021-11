Véhicules diesel et essence avec « mort » annoncés pour 2040

Les dernières années ont vu d’énormes changements dans le segment automobile. Pressés par les enjeux environnementaux et au-delà, les constructeurs automobiles ont essentiellement misé sur les véhicules électriques.

La demande de véhicules diesel et essence a légèrement diminué et l’année 2040 est signalée comme la fin des voitures avec ces types de carburant.

Des pays et des constructeurs automobiles ont signé un accord pour mettre fin aux véhicules polluants…

L’objectif a été souligné par les constructeurs du segment automobile et par plusieurs pays présents à la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26). Les pays et les constructeurs automobiles ont signé un accord pour mettre fin aux véhicules polluants dans le monde d’ici 2040. D’ici 2035, ils devraient être en mesure de limiter les ventes sur les marchés clés.

L’Accord de Glasgow sur l’émission zéro des véhicules englobe plus de 100 entités, dont 31 pays, bien que les trois plus grands marchés – les États-Unis, la Chine et le Japon – ainsi que l’Espagne, l’Allemagne et la France n’aient pas encore adhéré.

L’accord pour vendre uniquement des véhicules zéro émission à partir de 2040 a été signé par des pays comme le Canada, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, l’Irlande et le Royaume-Uni.

Certains pays ne se sont pas engagés à supprimer les véhicules polluants, mais se sont engagés à réduire d’ici 2050 le zéro émission de gaz à effet de serre émis par les avions.

Six grands constructeurs automobiles – dont Ford, Mercedes-Benz, General Motors et Volvo – se sont engagés à œuvrer pour éliminer progressivement les ventes de nouveaux véhicules essence et diesel d’ici 2040 dans le monde et d’ici 2035 sur les marchés « majeurs ». Toyota, Volkswagen et Nissan-Renault n’ont pas tenu leur promesse.

BWM a également été laissé de côté car il considérait qu’il y avait « une grande incertitude quant au développement d’infrastructures mondiales pour soutenir le passage complet aux véhicules à zéro émission ».

