L’application Apple TV obtient une nouvelle interface iPad dans la deuxième version bêta d’iOS 15.2

Apple améliore constamment ses systèmes d’exploitation et il existe des versions bêta qui apportent des changements importants, qui peuvent ou non être reflétés plus tard dans la version finale. Si dans iOS 15.2 beta 2 nous avons déjà vu plusieurs de ces nouvelles fonctionnalités, la vérité est que l’iPad, comme iPadOS 15.2 beta 2, apporte également quelque chose de nouveau. L’une de ces améliorations se trouve dans l’application Apple TV.

L’iPad a reçu une « mise à niveau » de l’interface d’application du service de streaming vidéo du géant de Cupertino.

Apple TV a gagné une autre image

Depuis le jour de sa sortie, la bêta d’iOS 15.2 a déjà dévoilé plusieurs nouvelles fonctionnalités. Certains ont été promis, mais d’autres sont venus par surprise. Nous avons déjà parlé de la nouvelle option pour Masquer mon e-mail, nous avons également parlé de la sécurité renforcée dans la communication de l’application Messages, dans Legado Digital avec l’option Contact hérité, et nous avons même parlé de la diverses nouvelles fonctionnalités de l’application Find. Mais maintenant, l’accent est mis sur une autre taille d’écran.

La nouvelle version de l’application en question, pour iPadOS bêta, comprend une nouvelle barre latérale qui remplace les onglets du bas, en plus d’inclure également un nouveau raccourci vers l’iTunes Store. Cette conception sera publiée avec la sortie de la version finale d’iOS/iPadOS 15.2 à tous les utilisateurs.

L’application Apple TV repensée pour iPad est désormais disponible dans cette version bêta et ce sont vraiment les onglets réorganisés qui donnent à l’application une autre convivialité.





Cette version a été publiée aux côtés de watchOS 8.3 et macOS Monterey 12.1, tous deux dans leur version bêta pour les développeurs.

Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran ci-dessus, le nouveau design de l’application supprime les onglets inférieurs utilisés pour naviguer dans l’application et les remplace par une barre latérale comme dans d’autres applications telles que Safari, Photos ou Fichiers.

Cette version apportera peut-être encore quelques nouveautés au fur et à mesure de la sortie des versions bêta. Jusqu’à la version finale, nous pourrions encore être surpris.