Les astronautes de la mission Crew-3 ont détecté un OVNI près de la Station spatiale

Lors du vol d’approche de la capsule Crew Dragon de Space X vers la Station spatiale internationale, l’un des astronautes a remarqué un objet près du vaisseau spatial qui ressemblait à un bouton rugueux. À ce stade, l’incident a été signalé au contrôle de mission de SpaceX, qui a reposé l’équipage, affirmant que ce qui avait été vu n’était pas préoccupant.

Bien qu’il ne soit pas possible d’identifier ce qui a été aperçu, on pense qu’il pourrait s’agir d’un « petit écrou mécanique » qui flottait dans le champ de vision de la caméra. Mais d’où viendrait cet objet ?

La Station spatiale internationale reçoit Crew Dragon qui a rencontré un OVNI

La NASA a envoyé quatre astronautes pour rester sur la Station spatiale internationale (ISS) jusqu’au printemps prochain. La nouvelle équipe a été transportée par la capsule Crew Dragon, ce jeudi (11), dans le cadre de la mission Crew-3 de SpaceX. Cependant, ce à quoi l’équipage ne s’attendait pas, c’est qu’ils auraient une surprise pendant le voyage : ils ont vu un objet étrange, flottant à proximité de la station.

Le voyage de la capsule a pris 21 heures pour se rendre de la base du Kennedy Space Center de la NASA à l’avant-poste spatial. L’équipe, composée d’un Allemand et de trois astronautes américains, a déclaré que c’était un moment émouvant lorsqu’ils ont repéré la station spatiale à 30 kilomètres :

Un spectacle très glorieux.

s’exclama Raja Chari, commandant de la capsule Dragon.

L’ensemble de l’opération fut un succès, mais cet objet ne manqua pas d’attirer l’attention. Le pilote Tom Marshburn, l’un des responsables de la supervision des systèmes de la capsule automatique – et de la prise de commandement si nécessaire – a décrit l’ensemble de la situation dans une vidéo publiée sur Twitter :

Le ton calme du pilote a aidé à remarquer que l’objet ressemblait à une poignée de porte tordue, bien qu’il soit difficile de le dire exactement étant donné la distance de l’objet montré dans la caméra. L’incident a été considéré comme n’étant pas préoccupant et était censé être un écrou mécanique, finalement un débris spatial.

Après que l’objet ait disparu de la zone de capture d’image, le Crew Dragon s’est amarré à l’ISS.

Le nouvel équipage passera les six prochains mois sur la station spatiale et, pendant ce temps, recevra deux groupes de touristes en visite. La Russie lancera le premier groupe en décembre et SpaceX le second en février.