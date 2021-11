Ford collabore au développement d’un câble qui rechargera l’électricité en 5 minutes

Comme nous l’avons vu à maintes reprises, l’un des plus gros inconvénients associés aux voitures électriques est, outre l’autonomie, le temps passé à les recharger. Ainsi, les fabricants se sont efforcés d’améliorer cet aspect. Ford, par exemple, collabore et cofinance le développement d’un câble de recharge qui pourrait révolutionner le processus.

Ce câble sera refroidi et pourra recharger les véhicules électriques en cinq minutes.

Lors de la charge et de la réception de grandes quantités d’énergie en peu de temps, les cellules de la batterie peuvent surchauffer et présenter un danger. Ainsi, en collaboration avec Ford, Purdue University développe un câble de charge qui peut supporter des courants élevés sans surchauffe et sans risque d’incendie.

La solution développée par Ford et Purdue University est le refroidissement liquide du câble. Cependant, il a quelque chose qui pourrait être révolutionnaire, car il ne ressemble à rien de ce que les fabricants ont fait à cet égard.

Désormais, au lieu de rester toujours à l’état liquide, le fluide frigorigène peut passer en phase gazeuse, afin de dissiper la chaleur. Ainsi, le câble résistera à des intensités si élevées qu’il sera possible de recharger la batterie d’un véhicule électrique en un temps similaire à celui qu’il faut pour remplir un réservoir de diesel ou d’essence. Donc moins de cinq minutes.

Le refroidissement à deux états est la force de l’Université Ford et Purdue

Selon Issam Mudawar, professeur à l’Université Purdue et chef de projet, le refroidissement à deux états – liquide et gaz – peut dissiper 10 fois plus de chaleur qu’un câble refroidi par liquide seul. De plus, la nouvelle solution permet de manipuler plus facilement le câble qu’un câble refroidi par liquide.

Bien que l’Université Purdue révèle que le câble réfrigéré peut supporter des courants de 2 500 ampères en laboratoire, la solution n’a pas encore été testée dans des véhicules. Pourtant, la voie est tracée et les personnes impliquées pensent que les tests de véhicules commenceront dans moins de deux ans.

Ford et l’Université Purdue ont révélé que les points de recharge commerciaux seront équipés de la même manière que ceux connus, avec l’ajout d’une pompe pour permettre au liquide de refroidissement de circuler le long du câble.

L’Université Purdue est ouverte aux nouvelles entreprises qui souhaitent rejoindre et participer au projet, améliorant ainsi la solution.

