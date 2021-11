Saviez-vous que la Lune a assez d’oxygène pour 8 milliards de personnes pendant 100 000 ans ?

En fait, la Terre est une planète chanceuse. En plus d’avoir des conditions d’existence de la vie, elle s’accompagne d’une Lune qui joue un rôle fondamental dans l’équilibre de la planète. De plus, ce satellite naturel pourrait un jour abriter des humains, même si nous considérons le sol lunaire comme inhospitalier. Cependant, la Lune a suffisamment d’oxygène pour faire vivre 8 milliards de personnes pendant 100 000 ans.

Ce gaz, précieux pour la vie des êtres humains, n’est pas exactement dans l’atmosphère, l’oxygène est piégé dans un élément lunaire fondamental et abondant.

La Lune comme résidence secondaire et Mars comme résidence secondaire ?

Les dix premiers mètres de la surface lunaire pourraient fournir suffisamment d’oxygène pour nourrir les 8 milliards d’habitants de la Terre pendant une période de 100 000 ans. Ces données résultent d’une évaluation réalisée par John Grant, chercheur en sciences du sol de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.

Selon les spécialistes, il s’agit de données cohérentes extraites de l’analyse d’informations extraites d’études menées au fil des années sur la composition de la surface de la Lune.

Comme le souligne Grant, la Lune a une atmosphère mince, composée principalement d’hydrogène, de néon et d’argon, qui ne fait rien pour aider les êtres humains à survivre. Cependant, à l’intérieur de cette surface composée de roche et de poussière, connue sous le nom de régolithe, il y a une immense quantité d’oxygène à extraire.

Tout le régolithe de la Lune est composé d’environ 45% d’oxygène, mais toute cette quantité de substance qui peut être respirée par les poumons humains est fortement liée à des minéraux tels que la silice, l’aluminium et les oxydes de fer et de magnésium.

Par conséquent, pour libérer tout cet oxygène, il faudrait beaucoup de force et d’énergie. Selon Grant, l’électrolyse, un processus qui, de manière simplifiée, transforme l’énergie électrique en énergie chimique, pourrait effectuer cette transformation et libérer l’oxygène de l’environnement des roches lunaires.

Ce procédé est couramment utilisé dans l’industrie pour produire de l’aluminium, par exemple. Un courant électrique traverse une forme liquide d’oxyde d’aluminium (communément appelée alumine) à travers des électrodes pour séparer l’aluminium de l’oxygène.

Grant a expliqué dans un article publié sur le site Web de The Conversation.

Théoriquement, il est possible de « fabriquer » de l’oxygène à partir de régolithe

Si le processus était effectué dans des roches lunaires, il pourrait générer de l’oxygène comme élément principal et d’autres substances comme élément secondaire. Sur Terre, le processus est inversé, comme l’oxygène y est abondant, il est extrait en tant que contenu secondaire généré par l’électrolyse.

Cependant, tout n’est pas une bonne nouvelle. Le processus nécessite beaucoup d’énergie et nécessiterait de recourir à des sources durables disponibles sur la Lune.

L’extraction de l’oxygène du régolithe nécessiterait également un équipement industriel important. Nous aurions d’abord besoin de convertir l’oxyde métallique solide en forme liquide, soit en appliquant de la chaleur, soit en le combinant avec des solvants ou des électrolytes.

Référé à l’enquêteur.

Sur Terre, l’humanité possède déjà la technologie pour mener à bien ce processus et elle pourrait être utilisée sur la Lune. Cependant, le problème est de déplacer l’équipement vers notre satellite naturel, en plus d’être plus tard important pour générer suffisamment d’énergie pour le faire fonctionner, ainsi que mentionné à John Grant.

Une startup belge appelée Space Applications Services a annoncé qu’elle construisait trois réacteurs pour améliorer le processus de production d’oxygène par électrolyse et prévoyait d’amener la technologie sur la Lune d’ici 2025 avec l’aide de l’Agence spatiale européenne (ESA).