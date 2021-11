Le plus grand parc éolien développé par EDP Renováveis ​​​​a déjà été inauguré

EDP ​​​​se concentre sur la formation aux énergies renouvelables. Le projet le plus récent a été inauguré vendredi dernier dans l’État américain de l’Indiana et est actuellement considéré comme le plus grand parc éolien développé par EDP Renováveis.

Ce parc éolien a une capacité de 302 mégawatts et l’investissement a dépassé 422 millions de dollars (368,7 millions d’euros).

Parc éolien « Indiana Crossroads Wind Farm »

Le parc éolien « Indiana Crossroads Wind Farm », qui a ouvert ses portes dans le comté de White, à environ une heure de route de la ville d’Indianapolis, aura la capacité de produire 302 mégawatts (MW) d’électricité par an, soit l’équivalent de la consommation de 80 000 foyers locaux. , selon l’entreprise, révèle Lusa.

Il s’agit du plus grand projet d’EDP Renováveis ​​à ce jour, avec des travaux de construction et de développement dans le cadre d’un accord de construction-transfert avec le distributeur Northern Indiana Public Service Company (NIPSCO).

S’adressant à l’agence de presse Lusa, Miguel Stilwell de Andrade, président exécutif d’EDP et d’EDP Renováveis, a estimé que le parc éolien d’Indiana est un « bon exemple » des investissements de l’entreprise aux États-Unis, « le plus grand marché individuel ».

D’ici 2025, l’entreprise entend construire, aux États-Unis, des infrastructures d’une capacité de 2 gigawatts par an, dont plus de 1,5 GW sont prévus pour l’année prochaine. Le partenariat entre EDP Renováveis ​​​​et NIPSCO, une entreprise leader dans l’Indiana et l’Ohio, a déjà abouti à quatre projets d’énergie renouvelable, avec un total de plus de 800 MW, pour l’équivalent de 200 000 foyers.

La construction de parcs éoliens par EDP Renováveis ​​se traduit par des « avantages économiques » de dizaines de millions de dollars pour tout l’État de l’Indiana, avec la « création d’emplois », des « paiements aux propriétaires fonciers et aux gouvernements locaux » et entraînant plus de dépenses de la clientèle aux entreprises locales, accompagner EDP et NIPSCO.