Un mois avec Windows 11. Cela vaut-il la peine de l’installer ?

Le 4 octobre 2021. C’est la date à laquelle Microsoft a lancé le déploiement de Windows 11, son tout nouveau système d’exploitation moderne. Depuis, des dizaines de milliers d’utilisateurs à travers le monde se sont mis à l’installer et ont partagé leurs impressions (plus variées que jamais).

J’exécute Windows 11 sur mon ordinateur principal depuis la sortie de la première version d’essai publique en juin. Aujourd’hui, un mois après son lancement, je suis en mesure de partager avec vous mes impressions et de répondre à la grande question que vous êtes nombreux à nous poser : Vaut-il la peine de l’installer maintenant ou faut-il attendre ?

Windows 11 : une bouffée d’air frais

D’un point de vue strictement esthétique, Windows 11 m’a surpris et l’a fait pour le mieux. Compte tenu de la rapidité avec laquelle il a été développé, Windows 11 est un lifting majeur par rapport à Windows 10. Sa nouvelle barre des tâches, ses animations, son menu Démarrer, ses sons, son interface d’application… Tout semble beaucoup plus beau, moderne et cohérent.

De toute évidence, Windows 11 n’est pas parfait à cet égard. De nombreuses parties du système d’exploitation ont encore une conception ancienne et d’autres n’ont été que partiellement rénovées. Malgré cela, je me sens personnellement beaucoup plus à l’aise avec Windows 11 par rapport à son prédécesseur.

Là où Windows 10 évoquait un sentiment d’apathie et de détachement, Windows 11 fait le contraire, m’attirant et m’invitant à l’utiliser plus longtemps. J’ai attendu un temps raisonnable pour écrire ceci et m’assurer que ce sentiment n’était pas le fruit d’un coup de foudre qui, comme beaucoup de caprices, s’estompe au fil des jours. Ce n’est pas comme ça. Le mien avec Windows 11 est stable et durable… du moins en terme de design.

Agréable à l’extérieur mais… Comment est-ce à l’intérieur ?

Poursuivant avec la comparaison romantique, nous devons revenir à ce vieil adage selon lequel « la beauté est à l’intérieur ». Oui, Windows 11 est beau, moderne et accrocheur, bien meilleur à cet égard que Windows 10. Cependant… Qu’a-t-il à offrir à part un « joli visage » ? Windows 11 peut-il nous faire tomber amoureux ou ne convaincra-t-il que les plus « superficiels » ?

Ici, le débat est beaucoup plus intense. Je ne vais pas vous mentir : Windows 11, aujourd’hui, n’est pas très différent de Windows 10. Il est vrai que Microsoft a légèrement amélioré les performances du système et a corrigé certaines erreurs qui nous accompagnaient depuis longtemps , mais rien de remarquable si l’on parle d’un « nouveau système d’exploitation ».

Connaître son passé pour ne pas le répéter

Remontons le temps. Windows 8 a été une révolution par rapport à Windows 7. Il est venu tout changer et son ambition était inversement proportionnelle à son succès. Ses grandes aspirations et sa vision innovante n’ont pas été bien accueillies par un public qui souhaitait le retour des « fenêtres de toujours ».

La conséquence directe de cette défaite a été Windows 10, qui a commencé de manière passionnante et s’est estompée au fil des ans, car Microsoft a détourné les ressources de Windows pour se concentrer sur les applications et les services, en particulier dans le domaine professionnel. Et de ces boues, de ces boues : des mises à jour ratées, des bugs qui n’ont jamais été corrigés, des problèmes de performances et un design qui sentait de plus en plus le vieux et le délaissé.

Windows 11 a été présenté au grand public comme « le début de la prochaine génération de Windows ». Microsoft veut marquer un avant et un après avec cette version et préciser que, désormais, Windows aura à nouveau une importance capitale dans ses projets. Ils ont dû préparer cette mise à jour en un temps record en raison d’accords avec les fabricants et le résultat a été bien meilleur que ce que moi et de nombreux autres collègues attendions.

Microsoft a donné la priorité absolue à la conception dans Windows 11. Son objectif principal avec cette mise à jour a été de créer une version plus belle, plus raffinée et plus conviviale de celle que nous utilisions jusqu’à présent avec Windows 10. Elle a rempli son objectif mais c’est seulement le premier qu’il passa. Le prochain objectif sera d’améliorer les performances, la stabilité et la sécurité de Windows. Ils se concentreront là-dessus à partir de 2022.

Des nouvelles qui nous donnent une de chaux et une autre de sable

Malgré l’accent mis sur le design, Windows 11 a autre chose à offrir. Avec cette version, Microsoft a introduit de nouvelles fonctionnalités telles que des widgets, un nouveau menu Démarrer, l’application Chat (Microsoft Teams) et de nouvelles applications système.

Un menu Démarrer qui se concentre sur les bases

Le nouveau menu Démarrer a été vraiment utile mais pas génial pour moi. Son charme réside dans sa simplicité, qui est, paradoxalement, son plus gros défaut. Le nouveau menu Démarrer est trop simple. Nous manquons des possibilités telles que la création de dossiers d’applications ou nous permettant d’utiliser la section « recommandations » d’une manière différente (par exemple, pour étendre l’espace disponible pour les applications). Il devrait évoluer mais ce n’est pas un problème.

Les widgets sont plus utiles que vous ne le pensiez

En ce qui concerne les widgets, mon évaluation est positive. Quand ils ont présenté la fonctionnalité, j’ai pensé que ce serait une fonctionnalité qui, comme beaucoup d’autres, passerait inaperçue. Cependant, au moins dans mon cas, ce n’est pas le cas. J’utilise quotidiennement les widgets météo, To-Do, sports et esports. Tous m’offrent en un clic des informations utiles qui m’intéressent.

La principale critique que l’on peut faire aux widgets aujourd’hui est que les développeurs tiers ne sont pas autorisés à créer et incorporer les leurs. Espérons que Microsoft le permettra dans un proche avenir.

Microsoft Teams « Chat » : la grosse déception

Le chat Microsoft Teams intégré à la barre des tâches de Windows 11 a été, du moins pour moi, l’une des plus grandes déceptions du système d’exploitation. Cette version de Teams centrée sur le consommateur est toujours très, très verte.

L’idée est géniale : connectez-vous avec vos proches rapidement et facilement, en un clic. Ce qui échoue, c’est l’exécution. De nombreuses fonctionnalités manquent à d’autres applications concurrentes comme WhatsApp, Facebook Messenger ou Telegram. Et cela n’est pas admissible lorsque vous êtes « le nouveau » et celui qui doit convaincre les utilisateurs d’abandonner le service qu’ils utilisent déjà et de miser sur le vôtre.

À mon avis, actuellement la version grand public de Microsoft Teams trouve son principal attrait dans les appels vidéo, qui fonctionnent parfaitement. La question est, combien d’utilisateurs vont essayer cette application ? Vont-ils arrêter d’utiliser WhatsApp ou Telegram et télécharger Teams sur leurs téléphones portables ? N’aurait-il pas été préférable de réaliser une intégration avec Skype car c’est une marque plus axée sur le marché grand public ? De nombreuses questions restent en suspens concernant cette fonctionnalité.

Les nouvelles applications système sont la cerise sur le gâteau

Ici, je vais m’arrêter pour applaudir l’excellent travail accompli par les gens de Microsoft. Il pourrait être meilleur? Sans aucun doute, mais compte tenu des circonstances dans lesquelles le système d’exploitation a été développé (en un temps record lors d’une pandémie) je pense que le résultat est TRES remarquable.

Le nouveau Microsoft Store est un vrai régal. Il a été fabriqué à partir de zéro et des dizaines de professionnels ont participé à son développement. Il se distingue par son excellent design, sa rapidité et son intuitivité par rapport à son prédécesseur. De plus, ses nouvelles politiques permettent à des applications telles que Firefox, Zoom, OBS Studio ou Epic Games Store d’y accéder pour la première fois. Et connaissez-vous le meilleur de tout ? Il sera également disponible sur Windows 10.

L’application Paramètres a été une autre des grandes surprises. Il représente un immense saut de qualité par rapport à l’application Windows 10 tant pour l’esthétique que pour les performances et la fonctionnalité. Tout est organisé de manière beaucoup plus visuelle, attractive et cohérente.

Parmi les autres applications repensées avec succès, nous trouvons Clock (avec des sessions de concentration), File Explorer et Photos. On aurait aimé que la refonte de Paint soit plus complète (il manque un thème sombre pour le moment) et que d’autres comme Notepad, Groove Music ou Movies and TV soient arrivés. Ils sont déjà en route, ce n’est donc qu’une question de temps. Même Edge a reçu un nouveau design adapté aux lignes de Windows 11 !

Les grands oubliés de Windows 11

Windows 11 n’est pas parfait et vous devez le savoir avant de vous aventurer à le télécharger. La barre des tâches est l’une des grandes victimes de la mise à jour puisque, bien que plus belle et dotée de nouvelles animations, elle a perdu une multitude de fonctionnalités. Parmi celles-ci, la possibilité de faire glisser des fichiers vers des applications fixées sur la barre des tâches ou de placer la barre sur le côté ou en haut de notre écran se démarque.

Le calendrier affiché sur la barre des tâches, malheureusement pour de nombreux utilisateurs, n’affiche plus les événements associés à chaque jour. C’est une fonctionnalité que des milliers d’utilisateurs réclament à grands cris et que Microsoft ramènera très probablement tôt ou tard.

Dommage que « One Outlook » ou « Project Monarch », le nouveau client de messagerie multiplateforme sur lequel Microsoft travaille depuis de nombreux mois, ne soient pas non plus arrivés à temps. C’est la raison pour laquelle l’application Windows 11 Mail n’a guère reçu de modifications par rapport à Windows 10 au-delà de quelques petits ajustements. Son arrivée est prévue début 2022.

Est-ce que je recommande d’installer Windows 11 maintenant ?

En règle générale, il n’est jamais recommandé d’installer un nouveau système d’exploitation pendant les premières semaines. Cette fois n’a pas été l’exception. Les utilisateurs de processeurs AMD Ryzen ont dû attendre un correctif arrivé récemment pour résoudre les problèmes affectant les performances et de nombreux bugs de Windows 11 ont été corrigés dans les deux correctifs que nous avons connus jusqu’à présent (dont le dernier est arrivé hier en version bêta et version Aperçu des chaînes).

Cependant, si vous souhaitez installer Windows 11 aujourd’hui, je ne pense pas non plus que vous fassiez des erreurs. Le système fonctionne très bien de manière générale et la plupart de ses bugs ont déjà été résolus ou le seront très prochainement. Je l’utilise dans ma vie de tous les jours sur mon appareil principal et aucun problème n’a entravé mon flux de travail.

De plus, nous ne pouvons pas ignorer l’état déplorable dans lequel se trouve Windows 10 depuis des années. Windows 11 offre une meilleure expérience à tous points de vue, et malgré ses petits bugs (ce qu’il fait) ne semble pas aussi flagrant que son prédécesseur.

J’ai travaillé, j’ai joué à des jeux, j’ai regardé des vidéos et j’ai fait mille choses sans aucun problème. Bien que le constructeur de mon matériel (Huawei) n’ait pas encore publié les pilotes Windows 11, il fonctionne parfaitement avec ceux de la dernière version de Windows 10 (principalement en raison des quelques changements subis par le système au niveau interne).

Je soupçonne que la mise à jour 2022 (prévue pour le mois de mai) viendra parfaire ce sur quoi Microsoft a déjà travaillé pour cette première version de Windows 11 et ce ne sera qu’en 2023 que nous verrons à nouveau d’excellentes nouvelles en ce qui concerne le système d’exploitation . Il s’agit d’une première version et sans surprise il en manque encore. Cependant, de mon point de vue, les avantages ont largement dépassé les inconvénients. Excellent travail de Microsoft.