Instagram : les rapports révèlent les bonus que les créateurs de contenu obtiennent

Instagram attribue des bonus aux créateurs de contenu qui alimentent Reels – la plate-forme du réseau social similaire à TikTok. Bien que la nouvelle ait été donnée en juillet, de nouveaux rapports révèlent combien les créateurs sont réellement payés.

Pour recevoir le bonus, les créateurs doivent garantir les vues.

En juillet, (à l’époque) Facebook a annoncé que d’ici 2022, il investirait 1 milliard de dollars dans les créateurs de contenu pour alimenter Reels. Alors que TikTok rassemblait de nombreux fans, Instagram a pris des mesures pour que les gens n’abandonnent pas leur réseau social.

Désormais, les rapports publiés par TechCrunch et Business Insider révèlent combien les créateurs gagnent réellement pour le contenu qu’ils publient sur Reels, ainsi que les points de vue qu’ils doivent recueillir pour être récompensés.

Un article sur Reddit, tel que mentionné par TechCrunch, révèle qu’un créateur de contenu s’est vu offrir la somme de 35 000 $ si ses bobines obtenaient 58,31 millions de vues en un mois. Cette information est conforme à celle avancée par Business Insider, qui a révélé que le même montant avait été offert à Sam et Cori Werrell par les plus de 280 000 abonnés sur Instagram.

Le paiement diffère pour les vues sur Instagram Reels

Malgré les valeurs proposées aux créateurs de contenu avec des vues plus importantes, ceux avec moins d’abonnés et moins de vues sur leurs bobines ont reçu des valeurs plus faibles. Par exemple, Maddy Corbin, une créatrice de contenu avec environ 52 000 abonnés sur Instagram, s’est vu proposer 1 000 $, tandis que d’autres, a-t-elle dit, ont reçu 600 ou 800 $.

Selon TechCrunch, ces récompenses sont en augmentation, car un créateur de contenu avec 24 000 abonnés a reçu 8 500 $ pour plus de 9 millions de vues sur Reels.

Les critères du montant associé aux paiements ne sont pas encore clairs. Selon Instagram, le programme démarre et les paiements sont donc toujours en cours de test alors que le réseau social étend l’initiative à davantage de créateurs de contenu.