Nintendo Switch obtient une application Twitch quelque peu limitée

En bref : Twitch a sorti cette semaine une application native pour la Nintendo Switch. Cependant, le service ne s’intègre pas à la plate-forme aussi bien que PlayStation et Xbox, et les fonctionnalités sont limitées par rapport à la version PC ou au site Web. Pourtant, cela augmente le nombre petit mais croissant d’applications de streaming pour le Switch.

L’application Twitch sur Switch ne vous permet pas d’héberger un flux. Le partage de votre gameplay ou la publication de clips n’est pas intégré au Switch comme c’est le cas sur PlayStation ou Xbox (bien que le Switch vous permette de partager des captures d’écran). Au lieu de cela, c’est juste pour regarder les chaînes Twitch, et cela fait le travail à cet égard, avec des onglets de navigation et de recherche fonctionnels. Bien sûr, la qualité vidéo est aussi bonne que possible sur l’écran 720p du Switch.

Outre le manque de flux d’hébergement, la seule autre limitation importante de l’application Twitch de Switch est qu’elle n’affichera pas simultanément les flux et les fenêtres de discussion. Le chat apparaîtra sur la page d’un streamer avant que vous ne commenciez à regarder, mais l’engagement lors de la visualisation d’un stream nécessite l’utilisation d’un appareil mobile. Cependant, l’application vous permet d’utiliser des codes QR ou un lien d’activation pour faciliter la connexion.

Il est un peu idiot que discuter tout en regardant un flux sur le Switch oblige les utilisateurs à se connecter à l’application Twitch installée sur un appareil mobile. Puisque Twitch pour iOS et Android permet déjà de chatter tout en visionnant un flux, cela soulève la question : pourquoi ne pas simplement regarder sur mobile ?

Le seul avantage d’utiliser le Switch et le mobile ensemble auquel je peux penser est qu’il pourrait offrir plus d’espace d’écran si votre appareil mobile est un smartphone avec un petit écran. Diviser les deux en écrans séparés pourrait être plus confortable pour certains.

Le Switch n’a pas autant d’applications de streaming que les autres consoles, mais il a YouTube, Hulu et Funimation.