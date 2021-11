Les smartphones avec Qualcomm ont des mises à jour avant MediaTek ? Xiaomi explique

Bien qu’il existe plusieurs propositions sur le marché des smartphones, la grande majorité des SoC utilisés sont de Qualcomm ou MediaTek. Ces deux sociétés ont des offres que les fabricants adoptent pour créer leurs offres.

Ce qui est bien connu, c’est la différence de vitesse à laquelle ces SoC reçoivent les mises à jour de Google. Il n’y avait aucune raison connue pour cette différence, mais maintenant, un cadre de Xiaomi a été clair et a révélé la cause.

Chaque fois qu’une nouvelle mise à jour Android sort, les marques se précipitent pour préparer leurs mises à jour. Ceux-ci dépendent du géant de la recherche et également de certains fabricants, notamment des SoC et d’autres éléments essentiels.

C’est là qu’interviennent Qualcomm et MediaTek, avec leurs différentes approches et méthodes de mise en œuvre de ces nouvelles choses. Cela conduit à ce que les smartphones avec les SoC des premiers reçoivent d’abord les mises à jour, ce que nous voyons simplement se produire.

Un cadre de Xiaomi est maintenant venu expliquer les raisons de ces différences et pour que Qualcomm puisse être plus rapide que MediaTek. En fait, il s’agit simplement de savoir comment ce problème est abordé et les ressources qui sont allouées à cette tâche.

D’après ce qui a été révélé, Google envoie toutes les mises à jour à ces deux sociétés à l’avance. Cela garantit que tout peut être prêt lorsque les nouvelles versions d’Android sont publiées, au lieu d’être disponibles uniquement lorsque ces nouvelles versions sont publiées.

Qualcomm dispose apparemment d’une équipe plus importante, ce qui leur permet de travailler en parallèle et de fournir tous les packages nécessaires à un processus de mise à niveau à la fois. MediaTek, d’autre part, les livre par lots qui sont plus lents et ce qui fait que certains téléphones avec ce SoC sont deuxième ou troisième dans les positions de mise à niveau.

Les mises à jour par lots sont « également un choix incontournable ». Bien que la raison en soit le manque de main-d’œuvre, ceux-ci évitent également les problèmes en cas de panne. En cas de problèmes de code, ils peuvent être isolés dans un certain lot et corrigés en conséquence, sans affecter un grand nombre d’appareils.