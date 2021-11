Instagram paie jusqu’à 35 000 $ pour ceux qui publient Reel

Instagram commence à payer les utilisateurs qui publient des Reel avec succès. Le programme, pour l’instant sous une forme réduite et destiné aux États-Unis, vient d’offrir jusqu’à 35 000 $ par mois.

Instagram a lancé une nouvelle campagne pour pousser ses utilisateurs à publier le Reel, des vidéos verticales en concurrence directe avec TikTok. Pour ce faire, elle a développé un programme qui vise à rémunérer les créateurs qui publieront du contenu au sein de cette rubrique et qui obtiendront de nombreuses vues. L’annonce remonte en fait à juillet, lorsque Mark Zuckerberg a lancé l’investissement de 1 milliard de dollars dans ses utilisateurs, mais maintenant que le projet est en cours, nous savons combien les créateurs qui font partie du groupe sont réellement payés.

Le chiffre le plus élevé semble être celui publié par un utilisateur sur Reddit, où il est lu que l’application offre une récompense de 35 000 $ si son contenu parvient à atteindre 58,31 millions de vues en un mois. Pour les petits créateurs, la plateforme propose des chiffres plus bas, mais aussi des objectifs plus en phase avec leur potentiel. Pour les comptes comptant environ 50 000 abonnés, Instagram propose jusqu’à 1 000 $, mais ces chiffres varient considérablement d’une personne à l’autre et semblent augmenter avec le temps. Par exemple, TechCrunch rapporte qu’un utilisateur avec 24 000 abonnés s’est vu offrir 8 500 $ pour avoir atteint 9,28 millions de vues en un mois.

Le fonctionnement de ces bonus est simple : si l’utilisateur fait partie du groupe éligible (pour le moment uniquement aux Etats-Unis) il recevra une notification de la plateforme à partir de laquelle activer le « challenge ». Ici est présenté le chiffre final et l’objectif en termes de vues à atteindre. Ces données varient d’un utilisateur à l’autre en fonction de la taille du canal et d’autres éléments non spécifiés. « Nous continuons de tester les paiements alors que nous publions la fonctionnalité multi-utilisateurs », a expliqué la société. « Nous nous attendons à une fluctuation à ce stade. » TikTok propose également un programme similaire accessible à tous les utilisateurs comptant plus de 10 000 abonnés. Dans ce cas, cependant, les chiffres proposés sont nettement inférieurs.