Microsoft revient à compliquer la vie de ceux qui veulent changer de navigateur sous Windows 11

Depuis l’introduction de Windows 11, Microsoft essaie de faire de Edge le choix des utilisateurs pour naviguer sur Internet. Votre proposition est basée sur Chromium et gagne de plus en plus d’adeptes, en partie grâce à sa présence sur Windows.

Cela a été une véritable course parmi les fabricants de navigateurs cherchant à contourner ces règles. Mozilla l’avait déjà fait, mais Microsoft a désormais apporté des modifications qui compliquent la vie de ceux qui souhaitent changer de navigateur sous Windows 11.

La tentative de Microsoft de faire d’Edge le navigateur Windows par défaut n’est pas récente. Le géant du logiciel a plusieurs fois révélé aux utilisateurs qu’ils devaient conserver cette proposition, sous prétexte d’obtenir encore plus d’Internet et du système d’exploitation lui-même.

Si jusqu’à présent ces propositions n’étaient qu’informatives, et intrusives, avec Windows 11 cela a changé. Microsoft a apporté plusieurs modifications au système lui-même, de sorte qu’il est presque impossible pour les utilisateurs d’effectuer le changement et ainsi de rester fidèles à Edge.

Bien sûr, un moyen de contourner ces difficultés a été rapidement trouvé, notamment par Mozilla, qui a apporté cela avec Firefox. Une échappatoire a été ouverte qui a été exploitée par tous les autres navigateurs.

Maintenant, et suite à la position de Microsoft, de nouveaux changements sont apparus. Ceux-ci sont encore plus intrusifs et vont au niveau du protocole microsoft-edge://. C’est le créateur du célèbre outil EdgeDeflector, Daniel Aleksandersen, qui a détecté le problème.

Windows n’a pas empêché les tiers d’enregistrer les gestionnaires de protocole, mais refuse de les afficher dans l’interface utilisateur. Il ignore également le paramètre si vous modifiez la valeur par défaut dans le registre système. Par conséquent, vos choix sont limités à Edge, Edge beta et Edge dev

L’enregistrement jusqu’à présent possible est désormais contrôlé et n’est pas montré aux utilisateurs. Les options sont limitées et ne sont disponibles que pour les principaux navigateurs que nous connaissons sur Internet.

Dans le même temps, tout revient aux utilisateurs, qui doivent modifier manuellement leurs paramètres s’ils souhaitent utiliser un autre navigateur. Pour chaque type de dossier, l’utilisateur devra choisir l’une des propositions (limitées) qui lui sont présentées.

Reste aussi à voir comment les autres entreprises réagiront à ce changement, notamment Mozilla. C’est actuellement le seul navigateur disponible pour Windows 11 et au-delà qui n’utilise pas le moteur de Google.

Il y a encore peu d’espoir pour cette situation. La version où ce problème a été détecté est toujours en cours de test dans le programme Insiders et les utilisateurs ont généralement leur mot à dire dans ces situations, et peuvent même renverser la décision de Microsoft concernant ces modifications dans le navigateur.