Une Tesla a été gravement endommagée dans un accident alors qu’elle voyageait en voiture

Il s’agit du premier accident impliquant la nouvelle fonction d’assistance à la conduite de Tesla, qui n’a heureusement pas affecté le conducteur mais a causé de graves dommages à la voiture.

Une Tesla Model Y ayant l’intention de voyager avec le mode « Full Self-Driving » actif (et donc en partie autonome des entrées du conducteur) a été impliquée dans un accident de la route qui l’a gravement endommagée. Il s’agit du premier accident impliquant la nouvelle fonction d’aide à la conduite, qui n’a heureusement pas eu de répercussion sur le conducteur. On ne peut cependant pas en dire autant du véhicule : la voiture aurait subi de graves dommages et l’accident aurait déjà été signalé à la National Highway Traffic Safety Administration, qui s’est depuis longtemps engagée dans diverses enquêtes sur le système de conduite autonome de Tesla.

L’incident a eu lieu le 3 novembre à Bree, une ville près de Los Angeles. Le véhicule roulait en mode de conduite entièrement autonome (actuellement disponible en version bêta pour certains utilisateurs) lorsque, lors d’un virage à gauche, il est entré dans la mauvaise voie en heurtant une autre voiture. « La voiture a activé un avertissement au milieu du virage, j’ai donc essayé de tourner le volant pour l’empêcher de se tromper de voie », a expliqué le conducteur. « Mais la voiture a repris le contrôle et a continué dans la mauvaise voie, créant une manœuvre dangereuse qui a mis tout le monde en danger. »

Tesla a décidé de tester cette nouvelle fonctionnalité de ses voitures électriques directement auprès de ses clients sur la voie publique, une décision qui a suscité nombre de critiques et de doutes. À ce jour, la société d’Elon Musk a publié (et même retiré) plusieurs mises à jour de son système de conduite autonome, qui, au cours des dernières semaines, a montré un comportement fluctuant, notamment diverses erreurs de gestion des voies. En revanche, malgré son nom, le mode Full Self-Driving ne représente pas une véritable conduite autonome : les conducteurs doivent rester vigilants et garder les mains sur le volant.