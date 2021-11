Tesla prépare-t-il son premier smartphone ? Il semble que oui et il y a même des images

La plupart des grandes marques que nous avons aujourd’hui sur le marché des smartphones n’ont pas commencé leurs opérations là-bas sur cette scène. Ils ont progressivement conquis leur espace jusqu’à devenir ce qu’ils sont aujourd’hui.

Tesla semble commencer à vouloir se développer de la même manière et pourrait bientôt avoir quelque chose de nouveau. Tout indique que la marque est sur le point d’entrer sur le marché des smartphones et les premières images sont désormais apparues.

Quiconque suit le marché des smartphones sait que des marques comme Xiaomi, Samsung et bien d’autres ne se sont pas lancées dans ce domaine. Il y avait ceux qui ont commencé comme fabricant de téléviseurs ou de produits Internet.

Dans ce scénario de croissance pour les marques, il est prouvé qu’il y a de la place pour les nouveautés et pour certains géants de conquérir de nouveaux espaces et de nouveaux domaines. C’est là que Tesla semble chercher à conquérir un nouvel espace et de nouveaux clients

Ce qui vient d’être révélé amène Tesla dans un nouveau domaine. La marque préparera son premier smartphone, avec un design complètement différent de d’habitude et avec de nombreuses nouveautés. A commencer par les matériaux de construction, ceux-ci seront nobles et loin de ce qui est considéré comme normal.

Dans le domaine des spécifications, cette proposition de Tesla devrait apporter des spécifications uniques. Ainsi, nous avons probablement le nouveau SoC Snapdragon 895 et un stockage de 2 To, complété par un écran 4K. La chambre principale devrait suivre certaines tendances du marché et sera de 108MP.

Bien entendu, toute l’image de Tesla sera présente dans ce nouveau smartphone et attirera des clients potentiels. La marque a déjà introduit par le passé quelques produits alternatifs, qui ont rapidement disparu en raison d’une adhérence rapide et d’un stock potentiel faible.

Reste à voir le prix de ce nouveau smartphone de Tesla. Compte tenu des spécifications présentées, ce ne sera guère un produit bon marché, ce qui pourrait grandement limiter l’acceptation de cette proposition. Cependant, comme il s’agit d’un produit Tesla, cette idée pourrait facilement s’effondrer.