Avez-vous vu les grandes nouvelles de Windows 10 ? L’App Store de Microsoft est très différent

Avec Windows 11, Microsoft a apporté plusieurs nouvelles fonctionnalités à son écosystème. Celles-ci se concentrent sur plusieurs domaines, de l’interface du système lui-même à une nouvelle intégration avec Android. Il y a même une nouvelle boutique d’applications qui a maintenant été transférée à un autre endroit.

Nous parlons de Windows 10 lui-même, qui vient d’avoir accès à ce magasin, entièrement rénové et avec de nombreuses nouvelles offres. Le nouveau magasin d’applications de Microsoft va encore plus loin et devient accessible à beaucoup plus d’utilisateurs.

Ce n’était pas nouveau que Microsoft ait continué à développer son app store. En plus de ce qu’il souhaite innover, il souhaite également ouvrir la porte pour qu’il puisse être largement utilisé dans Windows 10.

Cette nouveauté était testée depuis plusieurs semaines dans le programme Insiders, pour évaluer et préparer sa disponibilité prolongée. Maintenant qu’il est arrivé à maturité, Microsoft a décidé de faire le bon pas pour que la nouvelle boutique d’applications soit utilisée sur Windows 10.

L’annonce faite sur Twitter ouvre ainsi la porte pour que les utilisateurs puissent déjà avoir accès à cette actualité. La livraison sera effectuée par lots et progressivement pour s’assurer qu’aucun problème ne peut échapper à Microsoft, qui les traitera immédiatement.

La grande nouveauté dans ce magasin semble être, à première vue, un grand changement esthétique, avec de nouveaux espaces dédiés à la présentation des derniers arrivages. Ce changement graphique est transversal entre Windows 11 et Windows 10 dans cette nouvelle boutique.

De plus, le nouveau magasin de Microsoft dans Windows 10 apporte un ensemble de technologies importantes à ce système. On parle de Win32, .NET, UWP, Xamarin, Electron, React Native, Java et Progressive Web Apps, qui vont faciliter la vie des programmeurs.

C’est un changement qui profitera à tous les utilisateurs de Windows 10. La nouvelle boutique a été approuvée pour publication en quelques semaines, montrant qu’elle est prête et avec un haut niveau de performance. Il est donc temps d’explorer ce que Microsoft a apporté à Windows 10 et ce qui est désormais la norme.