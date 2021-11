Conquérir le trône : la phase 2 a commencé

Le mois dernier, nous sommes venus (voir ici) pour dévoiler une initiative Sony Playstation qui invite les joueurs à gagner plusieurs prix juste pour… jouer.

Cette initiative, appelée Conquest the Throne, se compose de trois phases et la seconde a commencé dès maintenant. Viens voir…

conquérir le trône

Conquista o Trono est une nouvelle initiative de Sony Playstation à travers laquelle la marque japonaise lance un défi à la communauté inspiré par le spot de la marque mondiale « La ville où jouer n’a pas de limites ». L’idée est d’amener la communauté à jouer et, avec cela, à gagner des prix Playstation.

L’objectif principal de Conquest the Throne est d’inviter les joueurs PlayStation du monde entier à atteindre des objectifs communs avec leurs heures de jeu sur Playstation 4 et Playstation 5 et avec les trophées gagnés, pour débloquer des récompenses exclusives.

A la conquête du trône : Phase 2

Avec le début de la deuxième phase de l’initiative Conquer the Throne, les joueurs doivent atteindre l’objectif de 100 millions de points pour Conquer the Inner Chamber et recevoir cinq avatars PSN exclusifs en récompense. Une fois cet objectif atteint, la phase 3 : Conquérir la salle du trône commence automatiquement.

L’objectif principal de cette initiative est d’amener les joueurs à travailler ensemble, dans le but ultime de vaincre un roi ennemi. Chaque joueur peut aider la communauté PlayStation à accumuler des points en jouant à n’importe quel jeu Playstation 4 ou Playstation 5 de son choix, seul ou avec des amis, en utilisant la fonction de partage via le bouton Partager, ou en obtenant des trophées dans le jeu.

Les inscriptions restent ouvertes ici, jusqu’à la fin de la phase 2.

Chasse aux oeufs de Pâques

Cependant, je ne pouvais pas manquer de mentionner une autre initiative de Sony Playstation, qui nous emmène à la chasse aux Easter-eggs de la marque mondiale PlayStation, dans une vidéo promotionnelle.

En regardant la vidéo sur ce site, vous trouverez un hommage à certains jeux Playstation. Il y a plus de 30 Easter-eggs cachés et s’ils en trouvent au moins un, ils reçoivent un code pour débloquer un ensemble d’avatars.