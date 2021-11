Vous cherchez une imprimante 3D ? Nous avons des suggestions de Creality 3D

Les créations 3D deviennent de plus en plus abordables à réaliser, en grande partie grâce au prix auquel les imprimantes sont actuellement disponibles sur le marché. En plus du prix toujours plus bas, la qualité du produit final est incroyable.

Pour vous aider à faire les bons choix, nous vous laissons des suggestions pour deux imprimantes 3D et même un scanner qui pourraient faire la différence lors de la création de vos pièces.

Imprimante 3D Creality CR-6 SE

La nouvelle imprimante Creality CR-6 SE se démarque d’emblée en ne nécessitant pas de mise à niveau. Ainsi, les problèmes tels que le colmatage des buses, les défauts d’alignement de la production de pièces ou une mauvaise adhérence à la base ont tendance à être minimisés. De plus, il ne nécessite pas un assemblage complet, car il est presque entièrement assemblé à l’intérieur de la boîte.

Une autre caractéristique est la buse de l’imprimante. Chez Creality CR-6 SE, il est modulaire, c’est-à-dire qu’il peut être remplacé ou nettoyé facilement et, éventuellement, il peut être personnalisé. Creality dit que cette imprimante 3D est assez silencieuse, y compris un disque Trinamic. De plus, il comprend un petit écran tactile de 4,3 pouces pour une interaction plus simple avec l’imprimante.

Comme d’autres imprimantes de marque, celle-ci également, en cas de panne de courant, arrêtera le processus d’impression et reprendra exactement là où il s’était arrêté. Ainsi, tous les travaux sont assurés.

L’imprimante 3D Creality CR-6 SE est disponible au prix de 199,99 € avec le code de réduction TC93, valable jusqu’au 30 novembre pour l’expédition depuis l’Europe, comme toutes les autres options présentées ici.

Creality CR-6 SE

Imprimante 3D Creality 3D Ender-3 V2

L’imprimante 3D Ender-3 V2 a un cadre en métal, ce qui la rend ferme et stable pour de meilleurs résultats au moment de l’impression. La plate-forme est en verre carborundum, ce qui permet de chauffer la base plus rapidement et de mieux imprimer, avec une première couche plus lisse et plus uniforme.

Des mouvements fluides et un faible bruit de 50 dB sont également des caractéristiques positives de cette nouvelle version d’Ender-3. De plus, en cas de coupure de courant, l’imprimante reprend alors automatiquement son fonctionnement là où elle s’était arrêtée.

Le volume d’impression est de 220 x 220 x 250 mm et imprime avec des filaments PLA, TPU et PETG. L’épaisseur de la couche peut varier entre 0,1 et 0,4 mm. De plus, il est compatible avec les systèmes d’exploitation Mac et Windows.

Un détail intéressant est lié au placement d’un bouton rotatif pour placer le filament d’une manière plus simple, que ce qui s’est passé avec l’ancien modèle, et avec de nombreuses imprimantes 3D sur le marché. De plus, la marque a ajouté une petite boîte à outils à l’imprimante afin que les vis ou autres petits composants ne soient pas perdus.

L’imprimante 3D Creality 3D Ender-3 V2 est disponible au prix de 159,99 € avec le code de réduction CC3205.

Creality 3D Ender-3 V2

Scanner 3D Creality CR-Scan 01

Creality CR-Scan 01 est un scanner qui vise à créer un pont entre la réalité et le monde virtuel. Le concept est « simple ». Il s’agit d’un système de numérisation capable de créer une image 3D d’un objet réel, afin qu’il puisse ensuite être imprimé sur n’importe quelle imprimante 3D.

Creality met en évidence comme principales caractéristiques de ce scanner le fait qu’il effectue une numérisation rapide et de haute précision, un traitement automatique des données, plusieurs langues et capture également la vraie couleur des objets, ce qui, selon le type d’impression, peut représenter un gros plus.

La numérisation portable effectuée avec le Creality CR-Scan 01 prend en charge la numérisation d’objets de différentes tailles sans marquer de points. C’est grâce à un algorithme de correspondance de couleurs de haute précision et à des caractéristiques structurelles, permettant une composition automatique de la fonction de numérisation dans plusieurs postures.

Le produit peut être utilisé pour scanner des objets du quotidien, tels qu’un verre ou une assiette, des objets de décoration, des meubles, des vêtements, des animaux, des parties du corps humain ou encore des pièces adaptées à l’industrie ou à la médecine.

Enfin, le scanner 3D est à retrouver à 389,41 € avec le code promo CC968.

Scanner 3D Creality CR-SCAN01