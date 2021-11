Huawei MateView – le moniteur 4K avec projection sans fil qui va révolutionner votre bureau

Huawei est largement connu pour ses smartphones, mais ces dernières années, il a diversifié son portefeuille, réussissant à créer un écosystème unique avec des appareils qui communiquent de manière transparente les uns avec les autres. Ainsi, nous disposons aujourd’hui de propositions visant des travaux et des études de plus en plus complets et différenciés.

Le moniteur Huawei MateView que nous avons eu l’occasion d’utiliser ces dernières semaines en est un exemple. En plus d’un excellent écran avec un immense espace de travail, il ouvre également des portes à la connexion d’autres appareils sans fil, offre une qualité sonore supérieure à la moyenne du segment et, sans aucun doute, qui place Huawei à un niveau de premier plan.

Huawei MateView – Le moniteur 4K pour les connexions sans fil

L’écran du Huawei MateView

Le moniteur Huawei MateView présente un rapport 3:2 avec la technologie IPS et une taille de 28,2″ en diagonale. Sa résolution est de 3840 x 2560 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, une gamme de couleurs de 98 % DCI-P3 et offre toujours 1,07 milliard de couleurs .

Comme décrit par Huawei, la précision des couleurs est ΔE

A noter que cet écran a une lunette très fine, occupant 94% du cadre avant. La zone de travail est immense et permet une productivité élevée.

Outre les spécifications décrites, il est important de regarder réellement ce que l’écran reproduit et il ne fait aucun doute que l’image a des couleurs absolument incroyables et un bon contraste. Il est clair que chaque utilisateur doit ajuster les paramètres à ses besoins, augmentant encore la qualité au moment de l’utilisation.

interfaces de liaison

Bien que nous soyons confrontés à un moniteur doté de fonctionnalités sans fil, ceux qui souhaitent conserver des connexions filaires n’auront pas à s’inquiéter. Le Huawei MateView intègre un port USB-C pour charger 135W, il possède un autre port USB-C qui sert à transférer des images, des données et même charger d’autres appareils, jusqu’à 65W, et il possède également deux autres ports USB, type-A 3.0 .

Il comprend également un port HDMI, un MiniDP et une prise audio 3,5 mm.

La connexion sans fil, l’atout du Huawei MateView

Le grand avantage de Huawei MateView est sa possibilité de connexion sans fil à d’autres appareils. Il dispose ainsi de la projection sans fil, du WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, de la bande WLAN 2,4 GHz et 5 GHz et du Bluetooth 5.1.

Ainsi, il est facilement possible de connecter sans fil n’importe quel appareil au moniteur, comme un PC ou un smartphone. Pour les smartphones, il suffit, par exemple, de le poser sur la base du moniteur, pour que la connexion se fasse et que la projection démarre.

Pour ceux qui veulent un bureau plus minimaliste, sans fil et qui recherchent la simplicité d’utilisation, c’est une excellente option. Un exemple pratique est, par exemple, ceux qui viennent de la rue avec un ordinateur portable et souhaitent se connecter à un moniteur pour disposer d’un espace de travail plus grand et plus productif, il suffit d’arriver et de se connecter sans fil au moniteur. L’oubli des câbles de connexion n’est plus un problème.

Et est-ce que ça marche efficacement ?

Il est important qu’un système sans fil fonctionne simplement et sans décalage. La configuration initiale est aussi simple que tout autre appareil nécessitant une connexion sans fil.

Quant à l’efficacité d’utilisation, je dirais que cela dépend des objectifs. Par exemple, pour éditer des images ou des vidéos, l’idéal serait d’utiliser les fils de discussion car la réponse instantanée est garantie.

Pour des tâches telles que la rédaction de texte, la navigation sur Internet, la lecture d’une vidéo, la connexion sans fil est parfaite. Le décalage existant est faible et n’interfère pas avec ce type de tâche.

Un contrôle « intelligent »

Le moniteur est contrôlé par une barre tactile, positionnée sous l’écran. Cette barre permet un contrôle unique des fonctionnalités d’un moniteur et son utilisation est très intuitive.

Une touche confirme l’utilisation du menu, pour revenir en arrière il faut deux touches, pour augmenter ou diminuer le volume, il suffit de glisser votre doigt sur la barre et pour sélectionner la source d’entrée, vous glissez avec deux doigts.

Construction et conception de Huawei MateView

Huawei MateView a un design minimaliste avec des lignes droites qui s’intègre dans n’importe quel bureau. Sortez-le simplement de la boîte et placez-le sur votre bureau, branchez-le et vous êtes prêt à partir.

Il a un réglage en hauteur jusqu’à 110 mm et un réglage d’inclinaison de -5º à 18º.

La base comprend une connexion sans fil pour smartphone et le pied comprend un puissant haut-parleur avant avec deux haut-parleurs de 5W. Il dispose également de 2 microphones qui permettent des appels de qualité. La marque indique qu’ils ont une capture vocale jusqu’à 4 mètres.

Parmi les nombreux moniteurs haut de gamme déjà testés ici, c’était sans aucun doute celui qui offrait la meilleure qualité sonore, avec des basses très immersives et pas d’aigus stridents.

verdict

Huawei MateView offre une productivité élevée, en grande partie grâce à ses dimensions généreuses. Pour le travail quotidien, la possibilité d’avoir plusieurs fenêtres visibles en même temps est un grand avantage.

La retouche photo est largement favorisée grâce à la reproduction des couleurs et au contraste. Le montage vidéo gagne un énorme espace de travail et cela le rend beaucoup plus facile.

Evidemment, la possibilité de pouvoir rentrer à la maison, poser l’ordinateur portable sur le bureau et allumer le moniteur, sans avoir à avoir de fils sur la table ou à se soucier de marcher avec eux derrière est un énorme avantage en termes de praticité. Pour la rédaction d’articles, pendant la période de test, c’était l’une des options qui me plaisait le plus et qu’aujourd’hui, en revenant à mon moniteur de tous les jours, il me manque.

Il y avait encore un autre scénario qui m’a également laissé accroché à l’écran Huawei MateView. Regarder des séries et des films au bureau est une réalité pour beaucoup de gens et, sans aucun doute, c’était le meilleur moniteur sur lequel j’ai jamais eu cette expérience. Le détail de l’image est incroyable et, avec un petit ajustement des paramètres du moniteur, il était possible d’avoir une expérience très immersive.

Le Huawei MateView est disponible au Portugal en argent pour 649 €. Le prix, compte tenu des spécifications et des caractéristiques, est juste. La productivité est élevée avec une machine comme celle-ci, la qualité sonore est inégalée dans le segment, la possibilité d’utilisation sans fil et filaire est très pratique et l’image reproduite est de grande qualité.

Netcost-security.fr remercie Huawei d’avoir fourni Huawei MateView pour examen.