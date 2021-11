La nouvelle parabole rectangulaire de Starlink est plus petite, plus légère et est livrée avec un routeur WiFi classé IP54

En bref : Le service Internet par satellite Starlink a dévoilé un nouveau kit de terminal utilisateur rectangulaire pour les utilisateurs. Le kit est livré avec une parabole plus petite et plus légère compatible avec les nouveaux accessoires de montage et un routeur WiFi classé IP54 sans port Ethernet intégré. Pour l’instant, le nouveau terminal utilisateur est limité aux clients américains.

Pendant tout le test « Better Than Nothing Beta » qui a commencé il y a plus d’un an, les utilisateurs de Starlink étaient limités à une parabole circulaire de 23 pouces de large et 16 livres livrée avec un routeur WiFi et tous les câbles nécessaires. Cela change maintenant, car Starlink se prépare à lancer un nouveau plat qui change de forme, de taille et de spécifications.

Le nouveau plat rectangulaire mesure 12 pouces de large et 19 pouces de long et pèse environ 9,2 livres, ce qui le rend non seulement beaucoup plus petit mais aussi plus léger, ce qui pourrait être utile pour ceux qui essaient de le monter dans certaines zones. Cette nouvelle parabole offre également de nouvelles options de montage qui permettent aux utilisateurs de l’installer sur un mur latéral, un toit, ou même sur un tuyau ou un poteau au sol.

Outre la parabole, le nouveau kit matériel Starlink est également livré avec un routeur WiFi 3×3, MU-MIMO avec un indice de protection IP54 (résistant à l’eau), mais Starlink prétend qu’il est configuré pour « une utilisation en intérieur ». Contrairement à l’ancien routeur, l’alimentation du nouveau routeur est intégrée et n’a pas de port Ethernet intégré, mais ce dernier peut être résolu en acquérant un adaptateur Ethernet via la boutique de Starlink.

Comme le kit de terminal utilisateur d’origine, le nouveau devrait également être au prix de 499 $, il y a donc de fortes chances que Starlink les vende toujours à perte. La présidente de Starlink, Gwynne Shotwell, a déclaré que les nouveaux kits coûtaient moins de 1 500 dollars, ajoutant que SpaceX « venait de déployer une nouvelle version qui permettait d’économiser environ 200 dollars sur le coût ».

Le nouveau kit de terminal utilisateur est disponible pour « toutes les nouvelles commandes exécutées aux États-Unis », mais vu comment les temps d’attente sont poussés en raison de la demande croissante, cela peut prendre un certain temps avant que les clients mettent la main sur le nouveau plat.

Nous devrions également considérer qu’Elon Musk a déclaré que Starlink serait officiellement lancé en octobre, marquant la fin du programme « Better Than Nothing Beta ». Le fait est que nous sommes déjà à mi-novembre et que nous n’avons pas encore vu d’annonce du service Internet par satellite.