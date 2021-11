Xbox Design Lab ramène des finitions métalliques et des poignées caoutchoutées, ajoute de nouvelles options de couleur

En bref : Microsoft a ramené son Xbox Design Lab l’été dernier après avoir suspendu le service pendant environ huit mois pour lancer la famille Xbox Series. À son retour, cependant, certaines options précédemment disponibles étaient visiblement absentes, mais Microsoft a depuis résolu le problème.

Microsoft, si vous vous en souvenez, a lancé le programme Xbox Design Lab en 2016 pour permettre aux joueurs de personnaliser l’apparence de leur manette sans fil Xbox. Lors de son lancement, Microsoft a déclaré qu’il y avait près de huit millions de combinaisons différentes que les joueurs pouvaient créer pendant le processus de conception.

Les dernières mises à jour du programme voient le retour des poignées caoutchoutées et des finitions métalliques pour certaines pièces, ainsi que de toutes nouvelles options de couleurs. Désormais, des poignées caoutchoutées noires peuvent être ajoutées à la fois au boîtier arrière et aux poignées latérales, et vous avez le choix entre 19 couleurs de finition métallique pour les D-Pads et les déclencheurs.

Les nouvelles options de couleur pour les pièces du contrôleur incluent le bleu libellule, le vert nocturne et le vert vélocité, remplaçant respectivement le vert militaire et le vert électrique.

Il existe également une poignée de conceptions « Inspirées par » basées sur des jeux populaires tels que The Elder Scrolls V : Skyrim, Forza Horizon 5 et Battlefield 2042, si vous avez besoin d’un peu d’inspiration pour laisser libre cours à votre créativité. Microsoft n’autorise toujours pas les motifs, les dessins ou les logos, mais la plupart des couleurs unies sont prises en charge.

Le prix d’une manette personnalisée via le Xbox Design Lab commence à 69,99 $, et la livraison peut prendre de trois à quatre semaines car chaque unité est fabriquée sur commande.