Test : Imprimante Creality 3D CR-200B – prête à l’emploi, qualité garantie

L’impression 3D continue d’attirer l’attention de ceux qui aiment un monde plus sur mesure, plus personnalisé et unique, et la vérité est qu’il devient de plus en plus accessible. Au rythme des imprimantes 3D, l’aspect DIY ou « do it yourself » est également très présent, car la plupart des imprimantes manquent d’un processus d’assemblage qui demande un peu d’habileté et de patience… Mais avouons-le, ce n’est pas pour tous.

Pour cette raison et d’autres, Creality 3D a décidé de lancer un modèle prêt à l’emploi mais qui maintient un prix très compétitif. Découvrez la Creality 3D CR-200B.

Passer du monde virtuel au monde réel devient de plus en plus simple. Non seulement à cause de la facilité avec laquelle il est possible de faire naître la créativité dans les logiciels de modulation 3D, mais aussi à cause des différentes plateformes d’objets 3D qui mettent gratuitement à disposition de la communauté des milliers de modèles, comme Thingiverse.

Si quelqu’un a déjà produit quelque chose qui lui convient également, il n’a même pas à se soucier de savoir comment utiliser un logiciel de modulation 3D. Un logiciel comme Ultimaker Cura permet de charger le modèle 3D déjà réalisé, ou le fichier gcode déjà préparé pour l’impression (cela varie selon les imprimantes), de redimensionner ou de dupliquer et de choisir différents paramètres qui influenceront la qualité et les détails de l’impression.

Plus que cela, Creality elle-même a déjà créé son logiciel Creality Slicer (basé sur l’Ultimaker Cura), repensé en pensant uniquement aux utilisateurs d’imprimantes 3D Creality.

L’imprimante Creality 3D CR-200B a été lancée en pensant à ceux qui ne s’intéressent qu’à l’impression sans tracas et sans avoir à passer du temps sur les détails d’assemblage. De plus, il est plus agréable d’être, par exemple, à une table de travail.

Spécifications de la Creality 3D CR-200B

Le CR-200B occupe une superficie de 41,1 x 43,5 x 50,3 cm et pèse 16 kg. En raison d’être enfermé dans un cadre fermé (chambre d’impression), la zone d’impression est plus petite que d’habitude avec les imprimantes Creality, mais gère toujours une zone d’impression généreuse de 200 x 200 x 200 mm.

Il a une précision de +/-0,1 mm, avec une épaisseur de couche de 0,1-0,4 mm. Il convient à l’impression de filaments PLA et ABS, avec une pointe de 0,4 mm. Il possède naturellement une base chauffante à chaleur rapide en verre et une couche de Carborundum, ce qui facilite le nettoyage et le retrait de l’impression. Les écrous de nivellement sont gros et faciles à utiliser, tout comme les attaches de base, qui sont beaucoup plus pratiques que les ressorts habituels.

Sa structure est composée de fenêtres acryliques, qui permettent de suivre l’impression sur 3 faces. Il a une porte d’entrée avec une serrure magnétique. Il dispose également d’un capteur de filament, d’un écran tactile couleur de 4,3″, d’un éclairage interne à LED, vous permet de reprendre une impression interrompue

Il est compatible avec Creality WI-FI Cloud Box, qui vous permet de gérer et de surveiller l’impression à distance.

Dans la boite

Dans la boîte vient l’imprimante, entière et prête à être posée sur une table. Tous les accessoires sont emballés dans votre chambre, comme le dôme en acrylique, un rouleau de filament de 200 g, une boîte avec divers accessoires et des manuels d’instructions.

Dans la boîte d’accessoires se trouvent tous les outils nécessaires à l’entretien de l’imprimante, des tournevis, des clés, des hexagones, entre autres. Rassurez-vous, rien de tout cela n’est nécessaire pour commencer à utiliser l’imprimante, soyez simplement assuré que vous disposez déjà des outils nécessaires pour toute la maintenance.





Il comprend également d’autres accessoires tels que le support de rouleau de filament, le tube de filament, la spatule pour aider à nettoyer la base, les pinces zip, le câble d’alimentation, la carte SD et l’adaptateur USB.

Tout assemblé, prêt à l’emploi !

C’est là que la magie de ce modèle apparaît. Si pour certains utilisateurs le montage est un point d’intérêt dans ce type d’imprimante, pour d’autres l’objectif est juste d’obtenir l’impression, sans perdre de temps en montages, réglages et corrections éventuelles.





Pour commencer à utiliser le CR-200B, il suffit de retirer les blocs de mousse de protection et tous les accessoires, et de retirer 3 ou 4 pinces à glissière pour déverrouiller les axes, qui sont protégés pour le transport. Pour finir, il suffit de placer le dôme et de retirer les plastiques qui protègent les acryliques.

Il reste ensuite à placer le filament, placer la carte SD, allumer l’imprimante, calibrer et imprimer. Simple!

Étalonnage

L’étape de calibrage est essentielle. L’imprimante doit savoir que la base sur laquelle elle imprime est parfaitement alignée sur ce qui est attendu, et le processus de calibrage nous aide à nous en assurer.





Nous démarrons ensuite la fonction de calibrage, où la base se déplace vers le haut et la buse d’impression se déplace immédiatement à la position 1 indiquée à l’écran. A partir de là, il suffit de choisir les points où on veut qu’il se déplace, en touchant l’écran, et il peut être calibré dans l’ordre que chacun préfère, y compris en répétant les points.

Pour les moins avertis, le concept de calibrage d’une imprimante 3D est de garantir la même distance de la base à la buse d’extrusion pour toute coordonnée X/Y lorsque Z = valeur minimale (typiquement 0 + 1ère épaisseur de couche). Il faut utiliser une feuille de 80g/m2 et essayer d’avoir la même résistance au mouvement en tout point, à l’aide des écrous de réglage.

Utilisation simple et intuitive

Le micrologiciel du CR-200B est adapté au type d’imprimante dont il s’agit, prêt à l’emploi. Tout est simplifié et apparaît de manière intuitive, où les fonctionnalités avancées disponibles dans certaines imprimantes sont omises dans ce firmware.





Les fonctionnalités disponibles se limitent à l’impression, l’étalonnage, le réglage des températures (automatiquement, manuellement ou refroidissement), la LED marche/arrêt, le ventilateur d’extrudeur supplémentaire ou la circulation d’air dans la chambre d’impression, le déplacement manuel de l’extrudeuse et l’alimentation ou la rétraction du filament.

Toutes les fonctionnalités essentielles et essentielles pour le processus d’impression sont disponibles, et d’autres détails doivent être configurés dans le fichier gcode, configuré dans le logiciel slicer.

verdict

L’imprimante Creality 3D CR-200B s’est avérée être une excellente option pour tous ceux qui ont besoin d’imprimer des objets et qui ne veulent pas entrer ou être soumis au vrai monde de l’impression 3D, qui nécessite un peu plus de « faites-le vous-même « .

C’est une imprimante avec une excellente apparence et une bonne qualité de fabrication, intéressante pour faire partie de la table de travail dans un studio ou un bureau d’architecture/d’ingénierie.

Comme pour toutes les imprimantes, il est naturel qu’elle ait besoin d’entretien à certains égards, mais la CR-200B s’est avérée être une solution plus « sans soucis » à cet égard.

La qualité d’impression est bonne, équivalente aux autres imprimantes de cette gamme et comme prévu. Fonctionnellement c’était aussi une bonne surprise, avec une interaction simplifiée et intuitive depuis l’écran tactile.

En termes de bruit d’impression, je m’attendais à ce qu’il soit plus silencieux. Le bruit d’impression est en effet faible (moteurs pas à pas), mais le ventilateur principal de l’extrudeuse est bruyant. Il peut éventuellement être remplacé par un plus silencieux.

L’imprimante Creality 3D CR-200B est disponible au prix de 439 € sur la boutique officielle européenne. La livraison est gratuite et prend de 3 à 7 jours ouvrables, sans frais supplémentaires.

Creality 3D CR-200B

