La crise des puces frappe Noël : voici des consoles difficiles voire impossibles à trouver

Des grosses consoles aux projets reportés, les difficultés de production et d’approvisionnement des semi-conducteurs auront des répercussions sur la saison des achats.

Les crises des puces et de la logistique résultant de la pandémie de coronavirus et de ses conséquences auront un impact négatif sur les achats de Noël basés sur l’électronique, et en particulier sur la disponibilité et la disponibilité de certaines des consoles et produits de jeux les plus populaires. La peur est dans l’air depuis des semaines, mais à l’approche de la saison des achats de Noël, les présages inquiétants de la production et de l’expédition de ces gadgets se multiplient également.

Les dilemmes des grands

L’indisponibilité de la PlayStation 5 est un fait depuis des mois maintenant, c’est-à-dire depuis la sortie de la console sur le marché il y a exactement un an. Depuis 12 mois maintenant la situation ne s’est pas améliorée, au contraire : quelques jours seulement Sony a revu à la baisse les objectifs de production de la console précisément en raison des difficultés logistiques prolongées qui affectent le secteur des transports et la fabrication de composants électroniques. Peu de temps auparavant, c’était au tour de Nintendo qui, en raison de la crise des semi-conducteurs, a abaissé ses prévisions de revenus sur Nintendo Switch d’un million et demi pour l’exercice se terminant en mars 2022.

Projets reportés

S’il est plus difficile que prévu de trouver une PS5 ou un Switch, il sera impossible de mettre la main sur le Steam Deck de Valve. Le pocket PC avec système d’exploitation Linux est l’une des machines les plus intéressantes pour le panorama vidéoludique annoncé ces dernières années, mais la conjoncture économique de ces mois repoussera sa sortie jusqu’en février, ou après la fin de la saison de Noël. Autre projet à la croisée des chemins entre bizarre et portabilité et finalement victime de la crise des puces, Panic’s PlayDate, la « console à manivelle » basée sur un écran noir et blanc et des jeux issus du monde des développeurs indépendants : l’initiative recueille depuis des années l’enthousiasme des une communauté de joueurs petite mais dévouée, mais juste en préparation, a été touchée par un bloc de fournitures qui retardera le lancement jusqu’en 2022.

Les puces ne suffisent pas, Apple arrête la production d’iPad pour sauver les iPhones

Des problèmes à tous les niveaux

Parmi les autres produits concernés figurent les cartes vidéo, et en particulier les unités de dernière génération produites par Nvidia : recherchées aussi bien par les joueurs que par les mineurs, elles sont largement absentes des rayons des détaillants depuis des mois et le seront encore dans un proche avenir. futur. Enfin, pour l’iPhone 13 la situation est légèrement meilleure : en acheter un à temps pour Noël n’est pas impossible (tant qu’on se déplace à l’avance) mais l’appareil n’est pas encore perçu comme une véritable machine de jeu par les passionnés.