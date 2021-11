Travaillez vers une carrière en tant qu’ingénieur système Cisco avec cette formation de certification de 49 $

Près de 90 % des entreprises Fortune 500 font confiance à Cisco pour leurs besoins en matière de réseau et de cloud. C’est un marché énorme et une grande opportunité pour les futurs professionnels du réseau. Les ingénieurs système Cisco peuvent gagner jusqu’à 200 000 $/an. Que vous souhaitiez simplement acquérir une nouvelle compétence ou faire une transition vers la mise en réseau, le pack complet de formation à la certification Cisco Enterprise 2021 est une excellente ressource et il est actuellement proposé à un prix très avantageux.

Cet ensemble de 4 cours est dirigé par iCollege, l’un des marchés d’apprentissage en ligne les plus fiables depuis près de deux décennies. iCollege bénéficie de la confiance des principales organisations de la Silicon Valley et de milliers de personnes pour fournir une formation en ligne d’élite.

Dans cet ensemble, vous recevrez une formation pour quatre examens de certification : Cisco CCNA 200-301 est la certification réseau standard de l’industrie pour les administrateurs réseau, les ingénieurs de support et les opérations de centre de données. Également : Cisco CCNP Enterprise ENARSI (examen 300-410), Cisco CCNP Enterprise ENSLD (300-420) et Cisco CCNP Enterprise ENCOR (350-401).

Vous commencerez par apprendre à configurer et à gérer des réseaux sans fil et câblés. Après cela, les leçons explorent des sujets plus avancés tels que l’automatisation, la programmabilité, le SDN et les principes fondamentaux de la sécurité. Vous progresserez dans la mise en œuvre et le dépannage des technologies et services de routage avancés, vous configurerez et vérifierez le routage basé sur des politiques et comprendrez les opérations de base MPLS.

En travaillant sur le cours, vous concevrez une infrastructure réseau pour les réseaux d’entreprise Cisco, apprendrez des solutions avancées d’adressage et de routage ainsi que des réseaux de campus d’entreprise avancés.

Enfin, vous apprendrez à acheminer des protocoles, notamment EIGRP, OSPF et BGP, ainsi qu’à travailler sur des protocoles de multidiffusion tels que les modes PIM dense, sparse et sparse-dense. Vous étudierez la conception et l’architecture de réseau pour une grande variété d’entreprises, et développerez les compétences nécessaires pour devenir un expert en réseau.

Pour une durée limitée, vous pouvez obtenir le pack complet de formation à la certification Cisco Enterprise 2021 pour seulement 49 $. Commencez à travailler vers une carrière lucrative dans les réseaux Cisco. C’est seulement 12,25 $ par cours !

