Premier iPhone avec port USB-C vendu aux alentours de 75 000 € !

Le travail d’un jeune étudiant en génie robotique a fait fureur auprès des internautes. Ce qu’il n’avait que comme projet personnel, après avoir été partagé sur les réseaux sociaux avec une brève description du processus, a complètement mis à l’échelle ses ambitions. Plus précisément, Pillnel a créé le premier iPhone fonctionnel avec un port USB de type C.

Ce smartphone a été mis aux enchères sur eBay et a déjà été vendu pour la modique somme de 75 mille euros.

L’iPhone avec port USB-C coûte 75 000 €

Un jeune étudiant suisse en génie robotique avait un projet personnel qui visait à créer un iPhone avec un port USB-C, mais qui continuerait à fonctionner, contrairement à d’autres projets qui avaient déjà été réalisés.

À présent, Pillonel a procédé à la rétro-ingénierie du connecteur C94 personnalisé d’Apple, créant sa propre conception de PCB flexible qui s’adapte à l’intérieur d’un iPhone. Outre la nouvelle façon de charger la batterie, qu’est-ce qui caractérise d’autre le smartphone ?

Il s’agit d’un iPhone X qui, en plus d’avoir un port USB-C, offre 64 Go de stockage, se décline en noir et possède un étui, mais n’apporte aucun accessoire. Le créateur prévient également que ce téléphone ne doit pas être utilisé comme équipement principal ni même en usage fréquent. Il ne doit pas non plus être restauré ou avoir des données effacées après l’achat.

Cependant, malgré les limites, le projet de Pillnel était très rentable. Grâce à une vente aux enchères sur la plate-forme eBay, l’iPhone X a été vendu pour 86 001 $, soit environ 75 000 euros en conversion directe. Il y a aussi des informations selon lesquelles 116 offres ont été faites. Certaines offres supérieures à 100 000 $ ont été faites, mais ont finalement été retirées.

Regardez le processus de développement vidéo complet