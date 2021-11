Les jeux PC de Rockstar sont toujours inaccessibles 17 heures après la panne du lanceur, GTA Trilogy retiré de la vente

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition est arrivé hier au milieu d’une attente massive des fans de la série. Malheureusement, la sortie a été loin d’être fluide. Non seulement le lanceur de jeux de Rockstar est hors ligne depuis plus de 17 heures, mais la version PC a été retirée de la vente.

La trilogie GTA est arrivée le 11 novembre, mais quelques heures seulement après l’atterrissage du remaster, Rockstar a tweeté que son lanceur de jeux était en panne pour maintenance, ce qui signifie que ceux qui ont acheté la version PC n’ont pas pu y jouer.

Les services du Rockstar Games Launcher et des titres pris en charge sont temporairement hors ligne pour maintenance. Les services reviendront dès que la maintenance sera terminée. – Assistance Rockstar (@RockstarSupport) 11 novembre 2021

Au moment de la rédaction de cet article, le Rockstar Games Launcher est toujours hors ligne, environ 17 heures après le tweet initial de la société. Il semble que les problèmes aient incité Rockstar à supprimer la version PC de la trilogie du magasin de l’entreprise. Fait intéressant, VGC rapporte que les mineurs de données ont depuis découvert que la version PC de la trilogie GTA contiendrait toute la musique qui n’est plus sous licence, ainsi que du code non compilé avec les commentaires des développeurs.

Les problèmes du lanceur signifient que d’autres jeux Rockstar sont également injouables sur PC, notamment Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V et leurs éléments en ligne.

Compte tenu du nombre énorme de personnes qui jouent aux jeux de Rockstar et du montant d’argent que la société perdra à chaque minute où ces titres seront inaccessibles, nous pouvons nous attendre à ce que le lanceur revienne en ligne assez tôt. Le dernier tweet qu’il a publié, il y a trois heures, disait: « Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension alors que nous continuons à travailler sur la restauration des services pour le Rockstar Games Launcher et les titres pris en charge. »