Astuce : la lampe de poche pour smartphone Samsung a un secret que vous allez adorer

Les interfaces de personnalisation Android ont parfois des fonctionnalités cachées ou très peu connues. Celles-ci sont intéressantes et témoignent d’un soin particulier de la part des fabricants envers leurs utilisateurs.

C’est précisément ce que nous voyons avec One UI de Samsung, qui a quelques joyaux cachés. L’un d’eux sera montré aujourd’hui et il se trouve dans la lampe de poche du smartphone, qui a une astuce cachée que vous adorerez certainement.

Bien qu’elle soit présente en permanence, une lampe de poche pour smartphone n’est utilisée qu’en cas de plus grand besoin. Il est toujours disponible et prêt à l’emploi, pour éclairer les zones d’obscurité, en aidant les utilisateurs.

Cette même lampe de poche n’a généralement pas beaucoup d’options ou de paramètres. Par défaut, il est allumé et éteint, sans pouvoir contrôler la luminosité ou d’autres éléments. Ce n’est pas tout à fait comme ça dans One UI et il y a un secret qui peut être exploré.

L’activation de la lampe torche est simple, il y a un raccourci directement dans les options qui se trouvent à côté des notifications. Il suffit de charger l’icône pour allumer immédiatement la lampe de poche. Une notification apparaît alors ici, qui vous permet de contrôler si elle est activée ou non.

La grande différence par rapport aux autres Android est même le contrôle supplémentaire de la lampe de poche Samsung. Pour activer cette option, appuyez en continu sur l’icône lampe torche, jusqu’à ce que cette nouvelle zone de configuration apparaisse.

Cependant, une nouvelle fenêtre apparaît où vous pouvez contrôler l’intensité de la lumière de la lampe de poche. Celle-ci est divisée en 5 valeurs différentes, avec différentes zones d’intensité. Choisissez simplement celui que vous voulez et cela devient la luminosité que la lampe de poche affichera chaque fois qu’elle est allumée.

C’est un petit secret peu connu qu’ils peuvent utiliser dans les smartphones One UI et Samsung. Ils contrôlent finement la lampe de poche et la lumière qu’elle émet, pouvant ainsi lui donner plus ou moins d’intensité chaque fois qu’ils en ont besoin.