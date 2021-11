La trilogie Grand Theft Auto fait ses débuts avec des serveurs hors ligne

Les joueurs savent bien ce que cela fait d’avoir un nouveau jeu sur le marché, prêt à être joué et exploré. Et c’était le sentiment que les joueurs et les fans de GTA ont eu aujourd’hui avec les débuts de Grand Theft Auto: The Trilogy.

Cependant, il semble que le lancement ne se déroule pas comme prévu car Rockstar a annoncé que les serveurs du Rockstar Games Launcher, ainsi que les titres pris en charge, sont temporairement hors ligne.

Trilogie GTA avec les serveurs Rockstar ci-dessous

Nous avons déjà évoqué ici quelques fois la trilogie Grand Theft Auto que Rockstar préparait pour les gamers. Ainsi, nombreux sont les gamers qui attendaient avec impatience de pouvoir jouer à ce titre qui apporte beaucoup de contenu qui va certainement provoquer la nostalgie chez certains joueurs.

Mais tout ne se passe pas comme prévu car le créateur Rockstar rencontre des problèmes qui empêchent les joueurs de pouvoir profiter de toutes les surprises qu’il a préparées pour la trilogie GTA.

Selon la société, les serveurs qui alimentent le Rockstar Games Launcher sont hors ligne. En tant que tel, cela ne permet pas aux joueurs de se connecter à la plate-forme, de télécharger le jeu ou de l’enregistrer dans le cloud. De plus, si les joueurs ont les jeux ouverts, ils peuvent jouer, mais s’ils ouvrent la plate-forme maintenant, il sera impossible d’accéder et d’exécuter les titres du créateur sur l’ordinateur.

Rockstar a laissé un message sur son compte de réseau social Twitter officiel indiquant que les services Rockstar Games Launcher, ainsi que les titres pris en charge, sont temporairement hors ligne pour maintenance. La société ajoute que les services reprendront dès que la maintenance sera terminée.

Avez-vous déjà joué à la trilogie Grand Theft Auto ?