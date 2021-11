L’amour de Raptoreum crypto pour les grands caches L3 pourrait entraîner une pénurie de processeurs AMD

En bref : ce n’est un secret pour personne que les mineurs de crypto ont joué un grand rôle dans la pénurie de cartes graphiques. Maintenant, il semble qu’une nouvelle crypto-monnaie extraite à l’aide de processeurs pourrait avoir un effet similaire sur les processeurs, en particulier ceux d’AMD avec de grands caches L3.

Bitcoin Press rapporte que Raptoreum (RTM), qui a été lancé plus tôt cette année après trois ans de testnet, pourrait potentiellement aggraver les pénuries de processeurs AMD avec des caches L3 massifs, tels que les processeurs Ryzen, Threadripper et Epyc.

La pièce de monnaie de preuve de travail (PoW) Raptoreum est basée sur l’algorithme de minage GhostRider pour garder le réseau de blockchain Raptoreum propre des ASIC. Combinant des algorithmes Cryptonite et x16r modifiés, GhostRider utilise le cache L3 pour l’exploitation minière, ce qui signifie que les mineurs se démènent pour récupérer des processeurs AMD tels que la série Ryzen 9 3000/5000 (jusqu’à 64 Mo de L3), Threadripper (jusqu’à 128 Mo) et EPYC ( jusqu’à 256 Mo).

Les tableaux de rentabilité montrent que l’AMD Ryzen 9 3900 peut apporter 4600 H/s dans Raptoreum sans optimisations, tandis que le Ryzen 9 5950X peut atteindre jusqu’à 6800 H/s, bien que le prix plus élevé de cette dernière puce doive être pris en compte lors de l’examen de la rentabilité. . A titre de comparaison, le nouveau Core i9-12900K d’Intel avec ses 30 Mo de cache offre 3700 H/s.

Cette calculatrice Raptoreum montre que l’utilisation d’un Ryzen 9 3900X peut rapporter aux utilisateurs 101 Raptoreum par jour. Avec un coût énergétique de 0,12 $, cela représente un bénéfice moyen de 2,98 $ par jour. Sur la base du prix Amazon de 469 $ du processeur, les mineurs seront bénéficiaires d’environ 157 jours. Comme pour toutes les crypto, le prix de Raptoreum fluctue énormément, donc ces chiffres peuvent changer.

Certaines personnes utilisent déjà des processeurs Ryzen en grande quantité pour créer des fermes minières Raptoreum telles que celle ci-dessus publiée par El Chapuzas Informatico (via VideoCardz). Il utilise 28 cartes mères ASUS Prime X570P et 28 processeurs Ryzen 9.

À l’approche des vacances et de la crise des puces, certains processeurs sont en pénurie. De plus, AMD a récemment réduit le prix de certains processeurs Ryzen de la série 5000 en réponse à Alder Lake, rendant les puces de Team Red encore plus attrayantes pour les mineurs Raptoreum.

Crédit image du centre : El Chapuzas Informatico