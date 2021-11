Dolby Vision Gaming : Il y a de bien meilleurs contrastes dans les jeux

Comme on le sait, Dolby Vision concerne la meilleure qualité possible de films ou de séries à la maison. Avec la nouvelle norme Dolby Vision Gaming, les inventeurs de Dolby Laboratories promettent un plaisir optimal du contenu HDR pendant le jeu. Vous aurez peut-être besoin d’un nouveau téléviseur pour cela. Et une Xbox actuelle – que ce soit la série X ou la série S.

Qu’est-ce que Dolby Vision Gaming ?

Dolby Vision Gaming pour les jeux est l’équivalent de la norme HDR Dolby Vision standard. Mais il existe des différences techniques.

Dolby Vision est capable d’afficher jusqu’à 4000 niveaux de luminosité de manière dynamique image par image sur votre téléviseur avec le matériel vidéo correspondant. En d’autres termes : bien, vraiment clair et bien, vraiment sombre est possible – cela crée l’impression de couleurs extrêmement fortes qui surpassent le HDR statique. Netflix ou Amazon Prime proposent des films et séries au standard, mais il faut un lecteur de streaming compatible et un téléviseur adapté.

Dolby Vision Gaming fait essentiellement la même chose et, dans le meilleur des cas, offre également une profondeur de couleur allant jusqu’à 12 bits. Cela conduit à des niveaux de noir 10 fois meilleurs et des scènes jusqu’à 40 fois plus lumineuses par rapport au contenu normal en SD. Dolby Vision Gaming peut également afficher des contrastes encore meilleurs par rapport aux jeux avec HDR10. Ceci est rendu possible par l’intégration supplémentaire de fonctionnalités modernes de la technologie d’aujourd’hui, surtout VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Automatic Low-Latency Mode) et DirectX Raytracing de Microsoft.

Avec Dolby Vision Gaming, vous obtenez des résolutions 4K avec jusqu’à 120 images par seconde. Et par rapport aux jeux avec HDR, du moins en théorie, une augmentation significative de la qualité de l’affichage couleur est possible. Mais vous avez besoin de matériel et de jeux compatibles avec Dolby Vision Gaming.

Avec quoi puis-je utiliser Dolby Vision Gaming ?

Dolby Vision Gaming a officiellement été lancé pour Xbox Series X et Xbox Series S à l’automne 2021 après une longue phase de test. Si vous possédez une console Microsoft actuelle, vous en avez déjà la moitié. Le second est un téléviseur compatible.

Jusqu’à présent, seuls les fabricants ont livré des téléviseurs LG Smart avec Dolby Vision (jeu) ou mis à jour des téléviseurs plus anciens à partir de 2020 via des mises à jour. Ces modèles conviennent :

Téléviseurs LG 2021 avec Dolby Vision (jeux) :

Z1 8K OLED

OLED G1 4K

C1 4K OLED

B1 4K OLED

MiniLED QNED99 8K

MiniLED QNED96 8K

MiniLED QNED91 8K

NANO96

NANO95

NANO91

NANO86 4K NanoCellule

Téléviseurs LG 2020 avec Dolby Vision (jeux) :

ZX 8K OLED

GX 4K OLED

CX 4K OLED

NANO99 8K NanoCellule

NANO95 8K NanoCellule

Si votre Smart TV figure dans la liste, une mise à jour logicielle peut être nécessaire. Vous avez besoin d’au moins une version du firmware 04.30.10 (à partir de novembre 2021).

Remarque : certains autres téléviseurs LG reçoivent également Dolby Vision Gaming, mais avec une restriction : au lieu de 120 Hz, par exemple, le populaire LG C9 de 2019 « seulement » 60 Hz. Cela s’applique également au LG E9 de 2019. Le mien Malheureusement, le 2020 Nanocell 917NA ne gère que 60 Hz. Y aura-t-il une autre mise à jour ici ?

Certains téléviseurs prennent en charge 120 Hz, mais Dolby Vision Gaming ne prend en charge que 60 Hz. (Photo : Sven Wernicke)

Vérifiez le firmware actuel sur votre Smart TV. (Photo : Sven Wernicke)

Vous pouvez obtenir automatiquement le dernier firmware sur votre téléviseur via la page d’assistance de LG ou via OTA. La deuxième variante nécessite que votre Smart TV soit connectée à Internet.

Comment activer Dolby Vision Gaming sur ma Xbox ?

Votre téléviseur doit avoir Dolby Vision Gaming. Vous avez aussi une Xbox Series S/X ? Parfait! Vous pouvez vérifier la compatibilité comme suit :

Appuyez sur la touche Xbox de votre manette. Allez dans Paramètres -> Général -> Options d’affichage et TV -> Détails TV 4K. Si votre Smart TV prend en charge Dolby Vision Gaming, vous pouvez le voir sur la page de présentation.

Étant donné que Dolby Vision peut causer des problèmes avec des Smart TV incompatibles (mot-clé : latence), la fonctionnalité est désactivée par défaut. Voici comment l’activer :

Appuyez sur la touche Xbox de votre manette. Allez dans Paramètres -> Général -> Options d’affichage et de télévision. Sélectionnez sous Modes vidéo les options « Autoriser Dolby Vision » et « Dolby Vision pour les jeux ». Après une courte pause, le réglage doit être accepté.

Remarque : si « Dolby Vision for Games » est manquant, vous devrez également mettre à jour votre Xbox Series S/X. Vous pouvez le faire via Paramètres -> Système -> Mises à jour.

Vous devez activer explicitement Dolby Vision Gaming. (Photo : Sven Wernicke)

Autre conseil : si votre téléviseur a un taux de mise à jour de 120 Hz, mais ne prend en charge que Dolby Vision avec 60 Hz, modifiez le taux de mise à jour à 60 Hz – cela fonctionne alors avec l’affichage correct de Dolby Vision Gaming.

Quels jeux propose Dolby Vision Gaming ?

Pour le début, la gamme de jeux avec Dolby Vision est gérable. Sur la Xbox Series S/X ce sont :

F1 2021

Psychonautes 2

Simulateur de vol

Ori et la volonté des feux follets

Engrenages 5

Frontières 3

Immortels : Fenyx Rising

La division 2

Mais : Les plus de 100 jeux optimisés Xbox Series S / X ont déjà été adaptés pour le standard HDR meilleur et plus dynamique. Ici, vous en bénéficiez automatiquement lorsque le jeu démarre. Les jeux avec HDR10 et Auto-HDR bénéficient également d’avantages visuels grâce à Dolby Vision, selon Microsoft.

Dolby Vision pour les jeux promet une meilleure qualité HDR. (Photo : Microsoft)

Astuce : activez la fonction « Auto HDR » sur votre Xbox Series S/X sous Paramètres -> Général -> Options d’affichage et TV. Si la console détecte du contenu HDR, elle passe automatiquement en Dolby Vision au lieu de « juste » HDR10. Si le jeu le permet.

À l’avenir, des jeux vont apparaître qui exploitent explicitement le potentiel de Dolby Vision. Cela commence par « Halo Infinite ».

Ai-je même besoin de Dolby Vision Gaming ?

Que vous ayez besoin de Dolby Vision pour les jeux est certainement une question de vos propres normes. Si vous voulez la meilleure qualité visuelle possible – notamment en termes de couleurs, d’effets HDR et de luminosité – la nouvelle norme pour les jeux est certainement extrêmement excitante et attrayante.

D’un autre côté, je déconseille l’achat d’un nouveau téléviseur en particulier pour Dolby Vision Gaming. Surtout pas si votre « ancien » n’a qu’un ou deux ans et qu’il fonctionne bien. La raison est simple : jusqu’à présent, Dolby Vision n’a pas encore été en mesure d’exploiter tout son potentiel dans les jeux. Parce que d’abord, les développeurs sont invités à concevoir leurs jeux en conséquence et à utiliser les possibilités. Les futurs développements exclusifs tels que le « Halo Infinite » susmentionné doivent également prouver que Dolby Vision est ou peut vraiment être un bond en avant par rapport au HDR10.

Si vous avez une Xbox Series S/X et le téléviseur listé ci-dessus, alors la question ne se pose pas vraiment. Activez la fonction et essayez simplement Dolby Vision Gaming. Ainsi, vous pouvez comparer si la qualité change vraiment pour vous.

Et après?

Dolby Vision sera probablement toujours disponible pour les jeux exclusivement pour les consoles Xbox actuelles de Microsoft en 2022. Jusqu’à présent, LG n’a été mentionné que lorsqu’il s’agit de téléviseurs intelligents appropriés. Si cela reste ainsi, il n’est pas encore clair pour moi personnellement si cette norme a un avenir. Mais : Microsoft dispose d’une autre plate-forme très appréciée des joueurs, Windows 11, qui pourrait permettre le HDR dynamique de manière similaire à l’avenir. Il existe déjà un « mode Auto-HDR » pour les jeux.

Des jeux comme Halo Infinite doivent montrer ce qu’il y a dans Dolby Vision. (Photo : Microsoft)

Personnellement, je pense que d’autres fabricants de téléviseurs emboîteront le pas dans un avenir prévisible, soit pour proposer des mises à jour de leurs téléviseurs (si possible), soit même de nouveaux modèles (plus probablement). Si une Smart TV prend déjà en charge 120 Hz, 4K, ALLM et VRR, la voie vers Dolby Vision Gaming n’est pas loin.

Cependant, il n’est pas clair si la PlayStation 5 pourrait un jour recevoir Dolby Vision Gaming. Ce n’est pas exclu, car Dolby aimerait à terme asseoir davantage la norme.

Et comment s’appelle-t-il si joliment ? La concurrence stimule les affaires. Il vient de Samsung et s’appelle HDR10 + Gaming. Ici aussi, il est question de HDR dynamique, VRR et 120 Hz en 4K, mais pas là où cette norme pourrait être utilisée. Sur la PlayStation 5 de Sony ? Aussi sur Xbox ? Avec la plate-forme de jeux en nuage déjà annoncée de Samsung sur les téléviseurs intelligents internes ? Nous le saurons sûrement dans un futur proche…