Mediatek confirme qu’il lancera le premier SoC pour smartphone 4 nm au monde

Cela n’étonne personne que MediaTek ne soit pas la marque de puces la plus populaire au monde. Bien au contraire, car lorsqu’il fait l’actualité pour une raison quelconque, ou lorsqu’il s’agit d’introduire un nouveau produit, les réactions des consommateurs sont pour la plupart négatives.

Mais peut-être que la société taïwanaise cherche à changer les vents de sa (manque de) popularité. Et à ce titre, il a maintenant annoncé qu’il était prêt à lancer le premier SoC au monde pour smartphones produit en lithographie 4 nm.

Quant au segment des puces pour smartphones, la marque la plus populaire actuellement est Qualcomm avec ses modèles Snapdragon. Cependant, Samsung, Apple et Huawei disposent également de solides atouts dans ce secteur. MediaTek de Taïwan, qui figure également sur la liste, apparaît comme l’un des moins populaires. Cependant, des données récentes montrent que 43% des smartphones dans le monde utilisent un processeur de cette marque.

Mais la société veut frapper la table pour assurer une plus grande confiance et un plus grand intérêt des consommateurs. Et il semble que vous ayez des cartes fortes pour un coup de maître.

MediaTek confirme la première puce 4 nm pour smartphones

MediaTek a annoncé ce jeudi 11 novembre, la confirmation qu’il est prêt à apporter le premier SoC au monde pour smartphones produit dans un processus de fabrication 4 nm. Et c’est peut-être la réponse qui manquait à l’entreprise taïwanaise pour concurrencer plus directement les géants Qualcomm et Samsung.

Ainsi, MediaTek a partagé une vidéo où il donne des nouvelles et dévoile quelques détails, bien que très peu nombreux. Voir la vidéo :

Dans la vidéo, la marque met les utilisateurs au défi d’imaginer avoir plus de pouvoir dans leurs poches. De plus, MediaTek promet une autonomie presque infinie et pratiquement aucun obstacle qui empêche les consommateurs de faire ce qu’ils veulent avec leur smartphone. Tout cela grâce à la technologie avancée de 4 nm. MediaTek révèle que la puce appartiendra à la gamme Dimensity et que l’annonce aura lieu prochainement.

Le teaser de la société confirme ainsi les rumeurs selon lesquelles MediaTek serait la première société à aller de l’avant avec la lithographie 4 nm sur ses prochains processeurs. Et avec cette nouvelle, la marque taïwanaise se positionne devant ses plus grands concurrents, tant sur le segment Android, qu’Apple dont les puces actuelles sont en 5 nm.