Starlink a introduit une nouvelle antenne, qui va à l’encontre de tout ce qui est normal

L’une des grandes tendances du moment est l’accès à Internet par satellite. Le moteur principal est Starlink d’Elon Musk, qui offre un accès haut débit, en utilisant sa propre constellation de satellites.

Cette société a maintenant introduit une nouvelle fonctionnalité pour ses utilisateurs potentiels. Il a dévoilé son nouveau kit d’accès, qui comprend une nouvelle antenne, qui a une forme qui va à l’encontre de tout ce qui pourrait être considéré comme normal.

Nous avons toujours été habitués à voir les paraboles des antennes paraboliques de forme circulaire. C’est le moyen le plus naturel et apparemment le plus efficace d’obtenir la meilleure réception et la meilleure puissance de signal.

Starlink est désormais venu contrer cette idée, en présentant son nouveau kit d’accès, où une nouvelle antenne est présente. Cela a une forme complètement différente de ce que nous avons l’habitude de voir et de ce qui est considéré comme normal et plus efficace.

Cette nouvelle antenne a une forme carrée et mesure 12 pouces (30,48 cm) x 19 pouces (48,26 cm), pesant un peu plus de 4 kg. Celui-ci présente alors une saillie incurvée vers l’arrière, lui donnant une forme concave, en étant recouvert. C’est plus petit que le prédécesseur circulaire de 23 pouces de diamètre.

Le reste des fonctionnalités du kit est similaire, bien qu’il existe désormais un routeur Wi-Fi résistant aux températures extrêmes (jusqu’à 50 °C) et à l’étanchéité IP54. L’antenne elle-même a également de nouvelles façons d’être installée clouée au mur, au lieu de reposer sur une base.

Starlink avait un défi avec ses antennes d’origine, qui avaient un coût de production de 1 300 $. En vendant le kit pour 499 $, Starlink perdait de l’argent. L’objectif de réduction des coûts a abouti à cette nouvelle antenne, dont le coût de fabrication n’a pas été détaillé.

Après avoir brisé les barrières et misé sur un service complètement différent, Starlink a de nouveau marqué une position. Cette fois avec son nouveau kit d’accès Internet antenne, qui va à l’encontre de tout ce qui est considéré comme normal.