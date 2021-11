Sony réduira la fabrication de la PlayStation 5 en raison d’une pénurie de puces

Ce n’est une nouvelle pour personne que la pénurie de puces affecte fortement le segment du matériel technologique. Mais il y a du matériel qui lui manque le plus sur les étagères. Et à l’approche de Noël, les gens se rendront certainement encore plus compte de l’impact de ce fléau.

Et selon les dernières informations, Sony fabriquera moins de consoles PlayStation 5 en raison de la pénurie de composants qui sévit dans l’industrie.

Moins de production de PS5 en raison d’une pénurie de puces

Quiconque recherche une PlayStation 5 de nos jours voit une tâche loin d’être facile. Et on parle d’une consoa qui n’est sur le marché que depuis un an. Mais même ainsi, il n’est pas facile de la trouver.

Cependant, les dernières rumeurs de l’industrie indiquent que la société japonaise elle-même a abaissé ses prévisions de production de la console populaire pour l’exercice en cours. Et bien qu’il était prévu que la marque puisse fabriquer 16 millions d’unités entre le mois d’avril 2021 et mars 2022, cette même prévision a été réduite à environ 15 millions d’unités.

Mais les problèmes ne s’arrêtent pas là, car il semble que la marque essaie également de faire face aux problèmes de logistique et d’approvisionnement attendu en composants. Selon un rapport publié par Bloomberg, les livraisons de composants n’arrivent pas toujours à temps non plus. Par exemple, Sony a prévu de vendre 22,6 millions de PlayStation 5 pour le prochain exercice, à partir d’avril 2022, mais les usines pensent qu’il ne sera pas facile d’atteindre cet objectif. Il semble donc que la pénurie de puces ne s’améliorera pas même au cours de la prochaine année.

En bref, si vous envisagez d’acheter l’une des nouvelles consoles de Sony pour vous-même ou de l’offrir à quelqu’un de très spécial, il semble que vous ayez un défi à relever.