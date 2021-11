WhatsApp prépare une autre nouveauté pour augmenter la confidentialité des utilisateurs

La confidentialité des utilisateurs est une préoccupation croissante de WhatsApp. Bon nombre des nouvelles fonctionnalités qui sont apparues dans ce service visent à augmenter cet élément et à apporter encore plus de confiance à ceux qui choisissent ce service.

Avec des nouvelles constantes, WhatsApp a essayé de s’améliorer dans ce domaine et dispose désormais d’une nouvelle fonctionnalité importante. La dernière version bêta d’Android a reçu une amélioration qui donne aux utilisateurs la possibilité d’avoir encore plus de confidentialité avec un simple changement.

Les nouvelles dans tous les domaines ne semblent pas ralentir sur WhatsApp. Beaucoup d’entre eux sont encore des tests de changements que le service souhaite mettre en œuvre et qu’il doit évaluer avant de les lancer globalement aux utilisateurs.

Celles-ci se concentrent sur plusieurs domaines et cherchent à rendre ce service de messagerie encore meilleur. Il s’agit, par exemple, de moyens d’utiliser WhatsApp sur davantage de plates-formes, de manière isolée, ou d’améliorations importantes de la confidentialité et de la visibilité des utilisateurs.

C’est là qu’interviennent les dernières nouvelles pour atteindre le programme de test WhatsApp pour Android. La version 2.21.23.14 fait ses débuts avec les utilisateurs une nouveauté qui avait déjà été révélée il y a quelques mois, bien que lors de tests internes sur le service.

Nous parlons de la possibilité de limiter davantage la présentation de la dernière heure de connexion de l’utilisateur. Si jusqu’à présent les options étaient les options normales Tout, Mes contacts et Personne, il y en a une nouvelle qui deviendra disponible. Nous parlons de Mes Contacts sauf qu’il vous permettra de choisir à qui cacher ces informations.

Bien qu’elle soit en test public, cette nouvelle fonctionnalité n’est pas encore accessible à tous ceux qui ont adopté la version bêta. Il y a encore un groupe limité d’utilisateurs qui ont eu accès à ce module complémentaire, qui arrivera bientôt sur WhatsApp.

Même s’il s’agit d’une simple nouveauté, il garantit aux utilisateurs beaucoup plus de confidentialité. Ils peuvent enfin choisir à qui ils montrent la dernière fois qu’ils étaient en ligne et ainsi révéler (ou non) quand ils utilisaient WhatsApp.