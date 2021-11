L’un des meilleurs supports Android sur Windows 11 a disparu de l’App Store de Microsoft

Avec l’arrivée des applications Android sur Windows 11, les utilisateurs ont acquis une nouvelle liberté pour pouvoir disposer de leurs outils préférés dans ce système. Tout est plus indépendant et plus simple à utiliser.

Bien sûr, des outils de support sont immédiatement apparus, pour donner plus de liberté aux utilisateurs. Ce sont des outils petits mais utiles qui simplifient tout. L’un d’eux, WSATools, a désormais disparu de l’App Store de Microsoft, sans qu’aucune justification ne soit donnée.

Pour l’instant, et même si c’est disponible pour les Insiders, il est possible d’exécuter des applications Android directement dans Windows 11. Sans compter sur aucun smartphone, les utilisateurs exécutent ces applications et ont toute la liberté qu’ils attendent.

Android est la grande nouveauté de Windows 11

En phase de test, Microsoft a fini par limiter l’accès aux applications, le limitant à seulement 50 propositions. Celles-ci peuvent être obtenues directement sur l’App Store d’Amazon, choisi par le géant du logiciel pour mettre ces propositions à disposition.

Bien sûr, Microsoft, comme pour tout Android, permet d’installer des applications en parallèle, en utilisant l’APK et le chargement latéral. C’est là qu’intervient l’application WSATools, qui facilite et automatise le processus, avec tous les outils nécessaires.

WSATools a été une autre victime de Microsoft

C’est précisément cet outil qui a été supprimé de l’App Store de Microsoft. Sans aucune justification, WSATools a disparu de ce point de livraison du logiciel, où jusqu’à présent il était disponible pour l’installation.

WSATools a actuellement été supprimé du magasin. Microsoft (pas moi) a retiré l’application pour qu’elle ne soit plus disponible. Je ne sais pas si c’était intentionnel ou non, ni quelles en sont les raisons. J’ai reçu un mail sans aucune explication… Soupir Si quelqu’un peut aider ici, je serais vraiment reconnaissant – Simone Franco (@Simizfo) 9 novembre 2021

Le créateur de WSATools a révélé qu’il s’agissait d’une décision unilatérale de Microsoft et qu’aucune justification n’avait été présentée. Il a simplement été supprimé de l’App Store et n’était plus disponible pour l’installation, étant simplement informé que l’application allait être supprimée.

Le retour sur l’App Store de Microsoft

La chose la plus étrange à propos de ce processus est que Microsoft a fini par revenir sur sa décision et à ramener WSATools dans sa boutique d’applications. Encore une fois sans aucune justification, l’application a été rétablie et rendue disponible pour l’installation à nouveau.

Je me suis réveillé au milieu de la nuit et WSATools est de retour en magasin. Je n’ai rien fait. Et il n’y avait pas de courrier, aucune explication pour son retour. Euhhh – Simone Franco (@Simizfo) 11 novembre 2021

On ne sait pas s’il s’agit d’une décision définitive ou s’il y aura à nouveau des problèmes avec cet outil. Son créateur était bien sûr ravi de cette décision, espérant qu’elle sera définitive et que ses problèmes seront terminés.

On ne sait pas quel sera l’avenir de WSATools et même pas si cet outil restera dans le magasin Microsoft. Certes, d’autres propositions pourront bientôt, donnant la même facilité d’installation d’applications Android sur Windows 11, sans recourir à des commandes compliquées pour la plupart des utilisateurs.