Nouvelles vidéos Gran Turismo 7 révélées

Comme nous l’avons montré ici, Polyphony Digital a révélé plusieurs vidéos sur Gran Turismo 7 et la direction prise par l’équipe dans la conception et le développement du jeu.

Venez voir les deux nouvelles vidéos dévoilées…

L’année prochaine, si tout se passe comme prévu, marque le retour de l’un des joyaux de Sony Playstation, Gran Turismo.

Le fantastique jeu de conduite automobile de Sony est de retour en 2022 avec Gran Turismo 7, développé par Polyphony Digital, et même s’il est encore loin de sa date de sortie, les moteurs en ressentent déjà le coup.

https://www.youtube.com/watch?v=1tBUSXIkG1A

Comme nous l’avons vu ici, Sony et Polyphony Digital ont dévoilé quelques vidéos au format documentaire qui abordent divers thèmes dans le développement du jeu et l’évolution de la série.

Deux nouveautés ont récemment été dévoilées… voyons les voir.

Gran Turismo 7 : Décoration

Cette quatrième vidéo, présentée par Kazunori Yamauchi, président des studios Polyphony Digital, fait référence à la décoration des voitures et fait référence à ses débuts en 1970 et à la façon dont certaines de ces décorations sont devenues emblématiques, ainsi qu’aux améliorations du mode Décoration pour le nouveau Gran Turismo 7 .

Selon Kazunori Yamauchi, la décoration transforme la voiture en une toile vierge où chaque joueur peut utiliser sa créativité pour s’exprimer, car elle permet de modifier et d’éditer librement les couleurs et les éléments décoratifs de chaque voiture. Pour le nouveau Gran Turismo 7, l’utilité et l’accessibilité de cet outil ont été améliorées pour les joueurs qui, jusqu’à présent, ont créé plusieurs millions de designs, mais leur créativité continue d’étonner.

Gran Turismo 7 : Photographie

Le nom ne trompe pas, et cette cinquième vidéo de Gran Turismo 7 aborde le sujet de la photographie. Kazunori Yamauchi, président de Polyphony Digital Studios, revient sur la présence de la photographie dans sa vie depuis son enfance et sur la façon dont le mode Scapes du nouveau Gran Turismo 7 est unique, avant-gardiste et expérimental.

Kazunori Yamauchi dit que lorsque vous achetez une voiture que vous aimez, il est normal de vouloir l’emmener dans un bel endroit et de prendre une photo. Le mode Paysages a commencé avec Gran Turismo Sport et permet aux joueurs de montrer leur créativité à travers des captures réalisées pendant le jeu.

Dans le mode Scapes de Gran Turismo 7, grâce à la puissance du Ray Tracing sur la Playstation 5, il sera possible de prendre des photos de voitures gratuitement, avec un réalisme extraordinaire, avec des effets professionnels et même des images panoramiques, dans plus de 2500 lieux répartis sur 43 pays différents. Il sera même possible de partager ces photos avec d’autres membres de la communauté.

La sixième vidéo des coulisses de Gran Turismo 7 : la personnalisation dévoilée

Au fil des ans, Gran Turismo a montré un aspect croissant de la personnalisation et Kazunori Yamauchi, président de Polyphony Digital Studios, dit précisément dans cette vidéo que l’un des grands plaisirs d’avoir une voiture est de pouvoir la modifier et la personnaliser. Selon Kazunori, dans le nouveau Gran Turismo 7, les joueurs pourront personnaliser les voitures à leur guise, avec le plus grand nombre de pièces disponibles dans la franchise.

Ainsi, dans Gran Turismo 7, il sera possible de régler le moteur et de modifier des pièces telles que la suspension, la boîte de vitesses, les pneus, les freins, et même de changer la carrosserie de chaque voiture selon les préférences de chaque joueur. L’atelier GT Auto sera également de retour et permettra l’entretien des voitures, notamment le changement d’huile et le lavage de la voiture.

Gran Turismo 7 : Circuits

Dans cette septième vidéo, Kazunori Yamauchi parle de l’utilisation d’un scanner laser de haute précision, qui peut capturer la surface du circuit dans les moindres détails, pour développer les circuits existants dans le titre.

Kazunori Yamauchi dit également qu’il pense que Gran Turismo 7 a atteint un niveau de réalisme tangible. En effet, une grande quantité de données d’observation météorologique, y compris les bases de données académiques de la NASA, est utilisée comme référence, permettant cette caractéristique unique de la franchise, où il est possible d’exprimer des motifs naturels, réalistes et complexes du ciel et des changements de ciel. .lumière pour simuler différentes heures de la journée et les changements météorologiques.

Gran Turismo 7 sortira avec les versions PlayStation 4 et PlayStation 5 à partir du 4 mars 2022 et peut désormais être réservé sur le Playstation Store ou dans les magasins habituels.