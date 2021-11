Steri+ : Stérilisateur De Brosse à Dents Uv De Prozis

Stérilisateur UV, 59S UV Stérilisateur LED Box avec 8 perles Lampe de Stérilisation Rapide 99,9%, Adaptée aux Téléphones Portables, à l'esthétique, aux Outils de Beauté et aux Soins Personnels, etc

【Stérilisation Rapide à 99,9%】 La boîte du stérilisateur tue 99,9% des germes et virus en seulement 3 minutes avec 8 perles de lampe UV. Gagnez du temps de désinfection, stérilisation rapide pour protéger votre sécurité et votre santé. 【Conception Sûre】 Ce stérilisateur a un capteur de gravité intégré, qui éteint automatiquement la lumière ultraviolette lorsque le couvercle est ouvert pour éviter d'endommager les yeux et la peau. Et l'ozone n'est pas généré après la désinfection, pour éviter la génération de gaz nocifs. 【Large Compatibilité】 Les dimensions du produit sont de 22x10x7 cm, donc adaptées à de nombreux produits à stériliser, tels que les téléphones portables, les écouteurs, les clés, les lunettes, l'esthétique, les outils de beauté et de soins, etc. 【Sans mercure ni produits chimiques】 Sans ozone et sans résidu, conception de protection de l'environnement. UV-C atteint les taches que les lingettes ne peuvent pas et désinfecte tous les articles, non lavables inclus. 【Facile et Simple à Utiliser】 1. Placez l'objet plat dans la boîte. 2. Cliquez sur le bouton de désinfection pour démarrer la désinfection. 3. À la fin de la désinfection, la lumière blanche supérieure est toujours allumée et peut être retirée.