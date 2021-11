La plus grande centrale solaire flottante au monde exploitée en Thaïlande

Partout dans le monde, il existe de nombreuses centrales solaires qui transforment la lumière et la chaleur du soleil en énergie utilisée aux fins les plus variées. Représentant un atout pour l’approvisionnement du pays, la plus grande centrale solaire flottante au monde est déjà opérationnelle en Thaïlande.

L’usine abrite 145 000 panneaux solaires.

Comme certains autres pays, la Thaïlande a uni ses forces pour faire avancer ses objectifs climatiques visant la neutralité carbone, dans un délai de 15 ans. Lors de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Glasgow, au Royaume-Uni, le Premier ministre Prayut Chan-o-cha a promis que son pays atteindrait cette neutralité d’ici 2050.

Avec les deux tiers de la production d’électricité actuelle de la Thaïlande provenant du gaz naturel, le pays cherche des moyens d’atteindre l’objectif stipulé. En fait, selon Bloomberg, la Thaïlande génère jusqu’à 114 000 GW d’énergie à partir de gaz naturel, tandis que les sources d’énergie renouvelables – telles que l’énergie solaire, éolienne et hydraulique – ne répondent qu’à 10 % des besoins du pays. De plus, le charbon reste un acteur important, contribuant largement aux émissions.

Tenant compte de ce scénario, et afin de le changer, la Thaïlande a annoncé une centrale solaire flottante… la plus grande du monde !

Centrale solaire : la Thaïlande veut évoluer vers la neutralité

Le barrage Sirindhorn sur la rivière Lam Dom Noi en Thaïlande abrite ce qui est aujourd’hui la plus grande centrale solaire flottante au monde. Le barrage a la capacité de générer 45 MW d’énergie, en utilisant les panneaux solaires dont il est équipé. L’information a été confirmée par l’Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), dans un communiqué.

Selon le même communiqué de presse, la centrale solaire dispose de sept grands panneaux de cellules photovoltaïques qui faciliteront le passage de la lumière solaire sans affecter l’environnement sous-marin. De plus, ils permettront d’économiser 460 000 mètres cubes d’eau perdue annuellement par évaporation.

De plus, la centrale solaire, qui abrite 145 000 panneaux solaires et a une puissance de 45 MW, a été construite avec des matériaux respectueux de l’environnement, afin de ne pas perturber le réservoir d’eau. Ce dernier garantira que les panneaux ne surchauffent pas et restent jusqu’à 15 % plus efficaces que s’ils étaient installés à terre.

Enfin, il comprend également trois turbines hydrauliques qui entreront en action lors des pics de demande d’énergie, assurant l’approvisionnement.

A lire aussi :