PUBG : New State est désormais disponible en téléchargement sur tous les principaux magasins d’applications mobiles

En bref : PUBG : New State est désormais disponible en téléchargement sur le Google Play Store, l’App Store et le Galaxy Store. Suivant les traces des entrées de franchise précédentes, le nouveau jeu PUBG apporte une nouvelle approche à la formule Battle Royale de PUBG en introduisant de nouveaux éléments, mécanismes et systèmes, entre autres fonctionnalités nouvelles et améliorées.

Après les tests techniques réussis qui se sont déroulés en août et octobre, PUBG: New State est enfin disponible pour tout le monde dans plus de 200 pays dans tous les principaux magasins d’applications mobiles. Le lancement du jeu était initialement prévu le 10 novembre à 20 h 00 HNP/23 h 00 HE, mais a été retardé de deux heures en raison de problèmes de serveur.

Pour commémorer le lancement, Krafton organisera des événements de lancement mondiaux et offrira des cadeaux de bienvenue à tous ceux qui se connectent au jeu jusqu’au 5 janvier 2022. Ces cadeaux incluent un skin de véhicule, une icône de profil, un cadre de profil et 10 médailles de poulet. D’autres événements vous demandent de vous connecter quotidiennement, d’inviter des amis et de jouer au jeu pendant un certain nombre d’heures en échange de la monnaie du jeu, d’une emote, d’objets dans le jeu, de plus de médailles de poulet et de tickets de caisse. Vous pouvez également gagner des choses via les événements quotidiens de la roulette et des missions coopératives.

Comme les autres jeux de la franchise, PUBG: New State vous oppose à 99 autres joueurs jusqu’à ce que vous deveniez le dernier. Cependant, il existe également un mode BO3 Team Deathmatch où deux équipes de quatre s’affrontent. La première équipe à atteindre 40 kills en 10 minutes remporte la manche.

Pour l’instant, il existe deux cartes Battle Royale et une seule carte TDM appelée Station. Outre le célèbre Erangel, vous pouvez également choisir de jouer à BR in Troi, une nouvelle carte proposant des véhicules électriques et des points de repère uniques à explorer.

Avec PUBG New State, Krafton introduit des fonctionnalités améliorées que nous pourrions voir dans les prochaines entrées de franchise. L’une de ces améliorations est l’interface utilisateur du widget de roue, utilisée pour envoyer des messages aux coéquipiers, envoyer un ping aux cibles, consommer des éléments de récupération et sélectionner des objets jetables. Le système d’inventaire a également été repensé pour être plus facile à déposer, et le système de points de cheminement de la carte vous permet désormais de tracer un itinéraire.

Quant aux nouveaux systèmes, il y a la boutique Drone pour acheter des objets et vous les faire livrer, la personnalisation des armes, de nouvelles mécaniques de véhicules, une animation roulante et le recrutement d’escouades. Pendant vos matchs, vous trouverez également la nouvelle armure de gilet Dyneema optimisée pour protéger contre les balles de faible calibre, les tramways, les drones éclaireurs, les boucliers déployables et un pistolet lance-fusée vert pour faire revivre les coéquipiers morts.

Si vous souhaitez essayer PUBG: New State, vous pouvez télécharger le jeu sur le Google Play Store, l’App Store et le Galaxy Store.