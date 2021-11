La PlayStation 5 restera introuvable l’année prochaine

Sony peine depuis un certain temps à trouver les principaux composants nécessaires à la fabrication de ses machines de jeux, mais la situation semble vouée à ne pas se régler avant des mois.

Même ceux qui n’ont pas essayé de mettre la main sur une PlayStation 5 depuis des mois savent maintenant que l’entreprise est essentiellement impossible. La crise des puces qui a frappé l’industrie technologique ces derniers mois a particulièrement touché le constructeur japonais et à un moment crucial de sa feuille de route : le lancement de son appareil de nouvelle génération, qui devra soutenir les ventes de jeux et de services pour le prochaines années. Sony peine depuis un certain temps à retrouver les principaux composants de ses machines de jeux, mais la situation semble vouée à ne pas se régler avant un certain temps encore : des indiscrétions recueillies par Blomberg auprès de sources proches de Sony le révèlent, selon lesquelles le groupe vient de revu les prévisions de ventes de la console pour l’exercice en cours, qui s’achèvera en mars 2022, ont été revues à la baisse.

Pourquoi la PlayStation 5 est introuvable

La crise des puces qui, comme dans un domino, a également mis Sony et des milliers de sociétés de production actives dans le secteur technologique en crise, a des origines composites, mais la paille qui a fait déborder le chameau d’une situation insoutenable peut coïncider avec la pandémie de Covid-19 début 2020. Sony a été parmi les premiers constructeurs à souffrir de cette situation, et la course des gamers à la console la plus convoitée du moment a été parmi les premiers signes de ce qui allait se passer et de ce qui se passera dans de nombreux autres secteurs touchés par la conjonction négative. Cependant, ceux qui de ce fait espéraient que Sony serait également parmi les premières entreprises à sortir du tunnel, devront recalibrer leurs attentes.

La production toujours en difficulté

Tout d’abord, le mois dernier, le directeur financier de la multinationale avait déjà prévu aux investisseurs que la crise qui a frappé la chaîne d’approvisionnement des composants PS5 avait même commencé à s’aggraver, et que tout nouvel arrêt ou retard causé par la pandémie s’ajouterait à ce que a déjà été fait, accumulé jusqu’à présent. Les rumeurs recueillies par Bloomberg vont dans le même sens, et parlent d’une réduction des objectifs de production de 16 à 15 millions d’unités d’ici mars 2022. Le régime de production désormais jugé invraisemblable à maintenir avait déjà été revu à la lumière de la situation pandémique, qui peint une image pas particulièrement rose pour les prochains mois. Il est encore difficile de prévoir comment cela se traduira dans la recherche de consoles : d’une part, plus de 13 millions et demi de joueurs ont réussi à en acheter une, réduisant en partie la pression de la demande sur le produit. D’un autre côté, la saison de Noël est à nos portes, et comme cela s’est produit l’année dernière, l’appareil sera probablement sur les listes de souhaits de beaucoup.