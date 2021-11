realme Band 2 – le nouveau bracelet intelligent qui surveille jusqu’à 90 activités physiques

Realme se concentre beaucoup sur sa gamme de smartphones, mais certains produits émergent et interagissent de manière très immersive. Le nouveau smartband vraiment Band 2 est un produit très abordable, garantit une autonomie jusqu’à 12 jours et surveille même jusqu’à 90 activités sportives.

Venez en apprendre plus.

Smartband vraiment Band 2

realme propose plusieurs produits dans le segment des montres intelligentes. Ils sont des propositions les plus complètes aux plus basiques, cependant, ils sont basés sur le juste prix compte tenu des spécifications.

Le nouveau smartband Band 2 se présente avec un grand écran couleur de 1,4″. Il est possible de personnaliser le cadran avec l’un des plus de 50 cadrans disponibles. Le bracelet de 18 mm peut être changé facilement, offrant plusieurs options pour différentes occasions.

Le bracelet de sport est livré avec un capteur GH3011 qui vous permet de surveiller votre rythme cardiaque en continu tout au long de la journée, et des alertes peuvent même être émises en cas de changements soudains de surveillance. Il comprend également un oxymètre pour mesurer les niveaux d’oxygène dans le sang.

Pour ceux qui veulent comprendre comment se déroulent leurs nuits de sommeil et même améliorer leur temps de repos, le Band 2 realme effectue également une surveillance complète, avec un rapport où sont indiqués les temps de sommeil léger et profond et même le sommeil paradoxal. .

Avec une résistance à l’eau jusqu’à 5ATM, le band 2 realme peut être utilisé dans les sports nautiques. Cependant, il a la capacité de surveiller quelques dizaines d’activités supplémentaires, étant un excellent allié pour faire bouger votre corps.

Côté autonomie, la marque garantit 12 jours d’utilisation. Le smartband peut même être connecté au smartphone pour contrôler certaines actions et même des appareils intelligents, il reçoit des notifications et toutes les informations collectées peuvent être consultées ultérieurement dans une application dédiée.

Le nouveau smartband realme Band 2 est disponible aux alentours de 34€ (TVA incluse) pour un prix promotionnel de 11.11, valable jusqu’au 13 décembre à 7h59.

vraiment la bande 2