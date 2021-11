Naruto débarque la semaine prochaine sur Fortnite : la confirmation officielle

le crossover entre Naruto et Fortnite est enfin réalité : le célèbre ninja créé par le mangaka Masashi Kishimoto fera ses débuts dans le battle-royale le 16 novembre 2021.

Après des mois de rumeurs, de fuites et de spéculations, remontant à septembre dernier, le crossover entre Naruto et Fortnite est enfin une réalité. La confirmation vient directement d’Epic Games via Twitter : le célèbre ninja créé par le mangaka Masashi Kishimoto fera ses débuts au sein du battle-royale le 16 novembre 2021. Hormis l’officiel, la société n’a dévoilé aucune autre information. La peau de Naruto est considérée comme allant de soi, ainsi qu’une pioche, un dos décoratif, un spray et un emote à thème, mais on ne sait pas s’il y aura du contenu supplémentaire pour servir d’accompagnement.

Si l’on tient pour acquis les hypothèses diffusées ces derniers mois par HYPEX, un data-miner qui étudie les codes du jeu jusqu’à présent se sont avérés fiables, il est probable qu’au-delà de la peau arrivera l’Explosive Kunai, qui dans Fortnite couvrirait le rôle d’armes mythiques. Des modes à durée limitée et des défis spéciaux dédiés au ninja populaire ne sont pas non plus à exclure. Par conséquent, certaines inconnues demeurent, mais l’attente touche maintenant à sa fin.

Le crossover avec Naruto Shippuden marque une nouvelle ouverture de Fortnite vers la culture pop japonaise. Après les héros et héroïnes des univers Marvel et DC, place à de nouveaux imaginaires. Déjà, à travers les jeux vidéo, certains personnages d’opéras japonais ont trouvé leur place au sein du battle-royale, comme Ryu et Chun-Li de Street Fighter ou Jill et Chris de Resident Evil. Cependant, le choix de se concentrer désormais sur Naruto montre clairement la volonté d’Epic Games de rendre l’écosystème Fortnite encore plus pop. Reprenant les rumeurs du passé, outre le célèbre ninja, on suppose que Goku, Tanjiro et d’autres personnages tirés des mangas et anime de la matrice japonaise arriveront bientôt. Sur ce dernier en revanche, le caractère officiel fait totalement défaut.

Lorsque l’opération Skies of Fire commence, l’événement final de la saison 7 de Fortnite

Pendant ce temps, malgré la richesse du contenu qui caractérise la saison 8, Fortnite ne traverse pas une grande période : d’une part, la suppression de l’emote de Travis Scott après le récent drame survenu lors d’un de ses concerts au Texas ; d’autre part, le blocus à venir en Chine, car le jeu ne connaît pas le même succès qu’au niveau international.