iOS 15.2 permet d’accéder aux données iPhone des personnes décédées

Apple a un système d’exploitation si sécurisé que même les membres de la famille des personnes décédées ont du mal à obtenir un accès complet aux données sur les appareils après leur décès. Il y a même des cas où des parents et des enfants ont envoyé à Apple des demandes désespérées pour que l’entreprise facilite l’accès à ces informations pertinentes. Maintenant, pour aider dans des situations aussi sensibles que celle-ci, Apple a introduit une nouvelle fonctionnalité importante dans iOS 15.2.

Après la sortie des première et deuxième versions bêta du prochain iOS 15, il est clair que l’option Legacy Contact est bel et bien en préparation.

Apple : l’héritage numérique et le droit de survivre

Apple vous permettra bientôt de transmettre vos données iCloud à une personne de confiance après votre décès. Ce nouveau service arrive sur iPhone, iPad et Mac. Legacy Contact permettra au propriétaire de l’appareil de nommer jusqu’à 5 personnes qui auront accès à toutes les informations de l’appareil envoyées à iCloud.

Comme nous l’avons donné dans l’exemple ci-dessus, l’accès aux données par les membres de la famille d’une personne décédée a été un problème pour Apple. En tant que tel, la société essaie de résoudre le problème dans sa dernière mise à jour iOS.

Jusqu’à présent, lorsqu’un être cher ou un membre de la famille décède, il n’y avait aucun moyen simple d’accéder à son compte iCloud et absolument aucun moyen de déverrouiller son téléphone sans connaître le mot de passe. Selon les conditions d’utilisation d’iCloud, les coordonnées de la personne décédée l’accompagnent même avec un certificat de décès.

Avec le nouveau programme Digital Legacy, annoncé pour la première fois à la WWDC plus tôt cette année et à venir sur iOS 15.2, vous pouvez désigner jusqu’à cinq personnes en tant que contacts Legacy. Ces personnes peuvent alors accéder aux données personnelles et aux informations stockées sur iCloud lors du décès de la personne, telles que des photographies, des documents et même des achats.

Comment puis-je demander cette fonctionnalité ?

Pour activer Digital Legacy, Apple a besoin d’une preuve de décès et d’un mot de passe. Même ainsi, c’est un processus beaucoup plus simplifié qu’auparavant, qui aurait pu nécessiter une décision de justice confirmant le droit à l’héritage, et même alors, il n’y avait aucune garantie que j’aurais accès aux données.

Cela a été une situation délicate pour Apple, qui a longtemps abordé ses principes fondamentaux de protection de la vie privée des utilisateurs. Le deuil des parents et conjoints contre l’entreprise pour ne pas leur avoir donné accès aux photographies de leurs conjoints n’est pas une bonne image pour la relation avec ses clients et utilisateurs.

Cependant, ce n’est pas non plus une bonne politique de supprimer volontairement les données des personnes. Google et Facebook ont ​​tous deux mis en place des systèmes pour attribuer l’accès au compte à d’autres personnes. Il est donc bon de voir Apple mettre à jour et moderniser également ses politiques en la matière.

Étapes pour activer le contact hérité

Tout d’abord, pour commencer à utiliser cette fonctionnalité, vous devez exécuter iOS 15.2. Suivez ensuite ces étapes :

Sur un appareil iOS, accédez à Paramètres > [o seu nome] > Mot de passe et sécurité.

Sur un Mac, accédez à Préférences Système > Identifiant Apple > Mot de passe et sécurité.

Dans Heritage Contact, suivez les instructions pour ajouter un Heritage Contact. Si vous utilisez le partage familial, vous pouvez choisir un membre de la famille dans la liste ; vous pouvez également ajouter une personne à l’aide de son adresse e-mail ou de son numéro de téléphone.

Avertissez votre ancien contact et partagez un mot de passe via l’application de messagerie. S’ils acceptent, une copie du mot de passe est automatiquement enregistrée dans les paramètres de leur identifiant Apple. S’ils refusent, vous recevrez une notification. Le mot de passe est nécessaire pour vous connecter à votre compte si vous décédez.

Bien que vous puissiez ajouter un contact hérité qui n’est pas sur iOS 15.2, il ne pourra pas stocker le mot de passe dans les paramètres de votre appareil, vous devrez donc le fournir d’une autre manière.

Legacy Contact fait partie du programme Digital Legacy et est désormais disponible dans la version bêta publique d’iOS 15.2 pour iPhone. Il sera largement accessible lorsque iOS 15.2 sera disponible pour tout le monde. Apple n’a pas encore précisé quelle version de macOS prendra en charge cette fonctionnalité.