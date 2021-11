Bien sûr, dans les vidéos YouTube, vous avez déjà remarqué les boutons « J’aime » et « Je n’aime pas », ou en portugais « J’aime » et « Je n’aime pas », qui apparaissent sous chaque contenu. Ces boutons correspondent aux réactions des téléspectateurs pour donner leur avis sur une vidéo en particulier.

Cependant, bien que les utilisateurs puissent continuer à cliquer sur le bouton « Je n’aime pas », le nombre de clics sur ce bouton sera désormais masqué pour les vidéos YouTube et ne restera visible que pour les créateurs de la vidéo.

Souvent, l’opinion de tiers sur certains contenus peut influencer à l’avance notre opinion sur ce contenu. Ainsi, sur YouTube, lorsque nous accédons à une certaine vidéo, beaucoup d’entre nous ont tendance à vérifier le nombre de « j’aime » et de « n’aime pas », et cela nous donne une idée de si ce sera un bon contenu, car il a plus de likes, ou moins de bons contenus, parce qu’il y a plus de « n’aime pas ».

Mais la plate-forme de Google a maintenant des nouvelles de ces détails.

YouTube supprimera le nombre de « n’aime pas » dans les vidéos

YouTube a annoncé qu’il supprimerait de l’affichage des utilisateurs le nombre de « n’aime pas » que chaque vidéo sur la plate-forme a. Cependant, le bouton restera visible et peut être cliqué par toute personne qui n’est pas vraiment satisfaite du contenu. Mais le nombre d’utilisateurs qui ont cliqué dessus ne sera plus public et ne pourra être vu que par la personne responsable du partage de la vidéo.

La nouveauté a été révélée à travers une vidéo du compte YouTube Creators et le but est d’éviter que les petits créateurs ne soient la cible d’attaques d’aversion ou de harcèlement. À son tour, l’entreprise souhaite favoriser des interactions respectueuses entre les téléspectateurs et les créateurs.

Pour l’instant, le nombre de « n’aime pas » est toujours visible. Et, fait intéressant, dans la vidéo publicitaire YouTube, il y a pratiquement autant de « j’aime » (3 700) que de « n’aime pas » (3 600). Lorsque cette mise à jour sera disponible, les utilisateurs n’auront accès qu’au nombre de likes pour la vidéo.

Enfin, YouTube espère que cette nouvelle fonctionnalité ne causera pas de frustration aux utilisateurs et qu’ils s’habitueront rapidement aux changements. N’oubliez pas non plus qu’il existe plusieurs autres plates-formes sans le bouton « Je n’aime pas ».