Sony aurait réduit la production de la PS5, ce qui pourrait aggraver la disponibilité

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Vous pensez qu’il est difficile de mettre la main sur une PlayStation 5 en ce moment ? Cela va probablement être encore pire. Sony aurait réduit ses prévisions de production précédentes d’environ un million de consoles. Comme pour tant d’autres industries, le problème est imputé à l’aggravation des pénuries de composants et des problèmes de logistique.

La nouvelle déprimante vient d’un rapport de Bloomberg qui cite des personnes familières avec les opérations de Sony. Il note que le géant japonais du jeu avait précédemment pour objectif de produire plus de 16 millions d’unités PS5 assemblées d’ici la fin de son exercice en mars, mais ce nombre a maintenant été réduit à 15 millions. La réduction rendra difficile l’objectif de Sony d’atteindre 14,8 millions de ventes de PS5 d’ici mars, ont déclaré les gens.

La pénurie de puces, comme nous le savons tous, continue de perturber l’industrie technologique. Son impact le plus récent a eu lieu sur le Steam Deck, qui a été retardé de deux mois. Il a également touché les constructeurs automobiles, les cartes graphiques, le marché des PC en général et même l’iPhone 13 – Apple aurait redirigé les composants destinés à ses iPads vers les derniers combinés pour répondre à la demande.

En plus des pénuries de composants, les problèmes logistiques donnent également mal à la tête à Sony. Bloomberg note que des déploiements inégaux de vaccins dans les pays en développement où sont basés les fournisseurs de Sony causent des problèmes d’approvisionnement.

Le directeur financier de Sony, Hiroki Totoki, a averti les investisseurs le mois dernier que les problèmes de logistique et les pénuries de pièces étaient devenus plus graves pour l’entreprise, ajoutant que les ventes de PS5 au cours du trimestre se terminant en septembre étaient légèrement plus faibles que prévu.

Avec la saison des vacances qui approche à grands pas, c’est une mauvaise nouvelle pour ceux qui espèrent obtenir une PlayStation 5 à temps pour Noël, laissant l’option déprimante de payer bien au-dessus du PDSF pour une sur eBay.

Ce ne sont pas seulement ceux qui espèrent acheter une PlayStation 5 qui sont prêts pour une période décevante. Les cartes graphiques continuent de devenir de plus en plus chères et rares, la série Radeon RX 6000 d’AMD approchant son prix moyen le plus élevé jamais atteint. La situation est devenue si grave que des criminels ont récemment détourné un camion transportant des milliers de dollars de cartes EVGA RTX 3000.

La question sur les lèvres de la plupart des gens en ce moment est de savoir quand la crise des puces prendra-t-elle fin ? Tout dépend à qui vous demandez. Le point de vue le plus optimiste, partagé par le patron de Xbox Phil Spencer, Lisa Su d’AMD et le cabinet d’analystes IDC, est que l’équilibre et l’offre s’équilibreront au second semestre de l’année prochaine.

Une opinion plus pessimiste, et beaucoup diraient réaliste, comme le croient le PDG d’Intel Pat Gelsinger, les analystes de l’industrie automobile et le sous-traitant en électronique Flex, est que nous serons toujours dans cette situation en 2023. Nvidia, quant à lui, est quelque part dans au milieu, prédisant que les problèmes d’approvisionnement en cartes graphiques dureront « la grande majorité » de 2022.