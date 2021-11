Nintendo Switch restera sur le marché pendant au moins 5 ans

Nintendo Switch est l’une des consoles les plus populaires au monde. Et récemment, ce titre a été prouvé avec la nouvelle que l’équipement avait déjà réussi à vendre plus de 92 millions d’unités.

Mais les fans peuvent désormais avoir plus de raisons de se réjouir, puisque selon le président de Nintendo, la console de jeux vidéo restera encore sur le marché pendant encore au moins 5 ans.

Nintendo Switch sera toujours là pendant au moins 5 ans

Nintendo Switch est une console très réussie créée par la société japonaise. Et il ne fait aucun doute que c’était l’un des meilleurs et des plus gros paris de Nintendo dans le segment des jeux.

Et maintenant, selon le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, Switch restera sur le marché pendant au moins 5 ans. Les déclarations ont été faites par l’exécutif lors d’une session de questions-réponses avec des investisseurs, au cours de laquelle Furukawa a déclaré qu’actuellement, la console de jeux vidéo est toujours au milieu de son cycle de vie.

Selon le président de l’entreprise :

Nous ne pouvons pas commenter le prochain match pour le moment. C’est maintenant la cinquième année depuis le lancement de la Nintendo Switch, et les ventes totales de matériel ont dépassé les 90 millions d’unités. Nous reconnaissons que le système est au milieu de son cycle de vie. Le lancement du modèle Nintendo Switch – OLED a également contribué à la poursuite de la dynamique des ventes et nous proposons désormais aux consommateurs trois modèles de Nintendo Switch adaptés à leurs styles de jeu et à leur style de vie, ainsi qu’une large gamme de logiciels. Ce faisant, nous pensons avoir jeté les bases d’une croissance qui dépasse ce que nous considérions auparavant comme un cycle de vie matériel conventionnel. En ce qui concerne la prochaine console, nous envisageons beaucoup de choses différentes, mais en ce qui concerne le concept et le temps de sortie, il n’y a rien que nous puissions partager pour le moment.

C’est donc une bonne nouvelle pour les fans de Nintendo Switch. Et certainement dans les 5 prochaines années, il y aura beaucoup plus de nouvelles pour cette console