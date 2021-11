Le nouveau programme de support client de HP utilise HoloLens 2 de Microsoft pour dépanner les imprimantes industrielles

Pourquoi c’est important : Plus tôt cette semaine, HP a annoncé le lancement de xRServices, son service d’assistance basé sur la réalité mixte pour résoudre les problèmes d’imprimante pour les clients industriels. Le service virtuel vise à réduire les temps d’arrêt en connectant des techniciens sur site aux ingénieurs HP via des casques HoloLens. HP affirme qu’il s’agit d’un moyen plus simple et plus rapide de résoudre les problèmes par rapport aux méthodes d’assistance existantes, telles que les réunions en face à face et les appels de service prolongés.

Nous avons déjà vu Mercedes-Benz adopter la technologie HoloLens pour les réparations automobiles, et il semble que la prochaine application majeure du casque soit dans l’industrie de l’impression. Les avantages et l’exécution semblent similaires dans la pratique, avec un technicien portant le casque futuriste (et encombrant) de Microsoft pour réparer une machine compliquée via un guidage virtuel, des superpositions 3D et des gestes.

HP souhaite utiliser le matériel pour le dépannage des imprimantes industrielles dans le cadre de son programme xRServices récemment lancé.

Au lieu d’avoir un ingénieur sur place pour aider un technicien, HP affirme que l’expérience de réalité mixte permet des temps de réparation plus rapides car les techniciens sur site sont virtuellement guidés et coachés par les ingénieurs de l’entreprise qui se sentent physiquement présents.

Le programme est destiné uniquement aux imprimantes de qualité industrielle de HP, alors ne vous attendez pas à un service de haute technologie pour votre imprimante domestique la prochaine fois qu’elle manque d’encre ou qu’il y a un bourrage papier.

HP dit avoir préparé un processus de simulation en direct étape par étape pour aider à intégrer plus rapidement les nouveaux employés. Il exécute actuellement xRServices en version bêta avec certains clients basés aux États-Unis et au Japon.

Il sera intéressant de voir l’efficacité de la réalité mixte dans le dépannage des problèmes de la presse à imprimer. L’utilisation de casques HoloLens pour le support client semble être une nouvelle étape dans la construction de l’écosystème du métaverse, quelque chose sur lequel Microsoft se concentre déjà avec ses autres services axés sur les entreprises.