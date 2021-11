« Faites une pause » : Instagram vous conseillera donc de fermer Instagram

La nouveauté à venir conseillera aux utilisateurs de faire une pause après avoir passé trop de temps à faire défiler les photos, mais cela n’aidera pas beaucoup.

Instagram est devenu l’une des plateformes numériques les plus populaires de tous les temps, avec des centaines de millions d’utilisateurs qui, lorsqu’ils trouvent un moment libre, ouvrent l’application sur leur smartphone pour vérifier les mises à jour d’amis ou d’utilisateurs suivis. Le temps passé à l’intérieur d’Instagram et la facilité avec laquelle on finit par s’y empêtrer pendant des dizaines et des dizaines de minutes ont suscité l’inquiétude des chercheurs et observateurs, et c’est la prochaine problématique qui sera abordée par les développeurs de la plateforme : le social lance en fait « Take a Break », une fonctionnalité qui conseillera aux utilisateurs de faire une pause dans l’application chaque fois qu’ils y passent trop de temps.

La nouvelle arrive

L’annonce a été faite par le numéro un d’Instagram, Adam Mosseri, avec une intervention sur ses réseaux sociaux. Le nom de la nouveauté envisagée peut se traduire par « Faites une pause », et le fonctionnement est élémentaire : il s’agit d’une option qui permet aux utilisateurs d’être avertis par un message leur conseillant de fermer l’application et de faire autre chose. La nouveauté est en test et le responsable du réseau social espère qu’elle touchera tous les utilisateurs d’ici décembre. A ce moment-là, tous les abonnés au réseau social pourront décider de l’activer ou non, et surtout quel seuil de temps définir avant qu’Instagram n’envoie la notification : 10, 20 ou 30 minutes.

Pourquoi vous avez besoin d’une notification pour vous déconnecter d’Instagram

Logiquement, il ne devrait pas être trop difficile de rester à l’écart de l’application ou au moins d’éviter d’y passer des heures, mais la réalité n’est pas si simple. Au fil des années, les réseaux sociaux et les applications de partage ont en effet évolué dans un but précis : capter l’attention des utilisateurs pour l’orienter vers les publicités, véritable moteur économique de ces plateformes. Pour atteindre cet objectif, les entreprises ont mis au point des outils efficaces tels que le défilement sans fin de contenus, ou proposer de nouveaux messages d’inconnus même lorsque les contenus d’amis et d’utilisateurs suivis sont terminés.

Instagram veut aimer les histoires

Par le passé, les chercheurs et anciens développeurs du groupe Meta ont déjà reconnu dans ces applications l’exploitation de mécanismes psychologiques visant à maintenir les utilisateurs anxieux de recevoir des appréciations ou des mises à jour des applications en question, c’est pourquoi des initiatives comme celle annoncée par Instagram sont désormais accueillis avec scepticisme. . Pour éviter que les utilisateurs ne risquent de se coller à l’écran du smartphone, il suffirait de supprimer ou de rendre optionnelles les fonctionnalités qui contribuent au phénomène ; la mise en place d’une bannière de notification risque d’y faire très peu.